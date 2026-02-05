Sport e inclusione: conto alla rovescia per la terza edizione del torneo del calzino spaiato

E' iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione del Torneo del Calzino Spaiato, appuntamento di basket in programma sabato 7 febbraio a Torino al PalaMassari in Via Massari 114, dalle ore 16 alle 19. Un evento benefico che associa sport, inclusione, poesia, musica e arte visiva. Gli organizzatori sono due associazioni sportive e culturali nazionali, Nazionale Italiana Poeti e Cuore Matto.

Cuore Matto

Da 30 anni sentiamo forte il loro slogan 'tanti Cuori, che battono in un’unica anima!' E’ il punto di arrivo di un percorso di oltre vent’anni in cui lo sport è un mezzo per favorire la crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione delle persone con un disagio psichico. Nato da un programma terapeutico e riabilitativo attraverso la pratica sportiva rivolto a persone affette da gravi patologie psichiatriche, il progetto ha promosso attività sportive di gruppo nel calcio e nel basket e a livello individuale con il tennis.

Gli ultimi anni di attività sono stati ricchi di risultati positivi anche dal punto di vista sportivo e ricordiamo anche la partecipazione di due atleti ai mondiali Special Olympics di Abu Dhabi 2019 (la nostra Città ospiterà proprio le Olimpiadi quest'anno). Cuore Matto, tanti Cuori, che battono in un’unica anima. Per saperne di più www.cuoremattotorino.it.

La nazionale Italiana Poeti

La Nazionale Italiana Poeti nasce come associazione sportiva e culturale composta esclusivamente da poeti Italiani. L’obiettivo è quello di coniugare cultura e sport per promuovere e divulgare la poesia all’interno di eventi e manifestazioni sportive. Ma non solo, la Nazionale Italiana Poeti è una realtà che porta la Poesia anche nei luoghi dove spesso la poesia non arriva, ad esempio nelle carceri con i suoi laboratori già svolti a Velletri, Torino e Bollate e scende in campo come oggi, anche in altri sport, per cause importanti. Due anni fa la causa era la violenza sulla donna e i ragazzi sono scesi in campo a Torino contro una formazione del Torino Calcio femminile. Nel 2025 la Nazionale Italiana Poeti ha svolto un laboratorio di poesia presso il Centro Diurno di salute mentale ASL Torino (di cui Cuore Matto fa parte come 'ala sportiva') e il libro frutto del laboratorio sarà presentato proprio all'evento.

Ospiti dell'evento saranno: l'Associazione sportiva ASD Auxilium Monterosa (prima squadra e Minibasket), la cantante Babila Priante e gli ideatori del Progetto CondividApe, offerte di cibo e libri a famiglie bisognose.