Libertà religiosa e governance: se ne parla a Pinerolo

Si parlerà di libertà religiosa e della governance delle diversità di culto. Un tema attuale per una società in cui le religioni differenti sono fortemente presenti. L’appuntamento è per domani, venerdì 6 febbraio, alle 17,15, nella biblioteca Alliaudi di via Cesare Battisti 11 a Pinerolo. A promuoverlo è il Gruppo di Amicizia Islamo-cristiana in occasione della Giornata internazionale della Fraternità Umana del 4 febbraio.

‘Libertà religiosa e governance della diversità di religione nella società odierna’ affronterà il tema da diversi punti di vista, da quello sociologico a quello normativo: “Parleranno il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, che è stato nominato da Papa Leone tra i membri del Dicastero per il Dialogo Interreligioso – elenca Giorgio D’Aleo, referente del gruppo che organizza l’incontro –. La sociologa dell’Università di Torino Stefania Palmisano e il senatore Andrea Giorgis”. L’incontro è a ingresso libero ed è sostenuto da Comune, Diocesi, Chiesa Valdese di Pinerolo, Moschea Tauba e Coreis (Comunità religiosa islamica italiana).