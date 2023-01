Non è per niente uno scherzo doversi mettere ad organizzare uno sgombero ufficio infatti poi alla fine difficilmente lo si può organizzare in autonomia e bisogna subito cercare un'azienda in questo settore che possa organizzare il tutto sempre che già non ce ne sia una di riferimento perché magari l'imprenditore aveva già avuto a che fare e si era trovato bene e quindi ha continuato giustamente verso quella strada.

E se invece così non fosse bisogno come primo obiettivo mettersi a cercare una e dipenderà se ci troviamo in una grande città dove ce ne stanno tante e da una parte abbiamo più possibilità di scelta e quindi abbiamo possibilità anche di trattare per quanto riguarda il preventivo, ma dall'altra Se dovessimo traslocare per qualche motivo in maniera molto rapida e quindi dovessimo prima sgomberare rischiamo in una situazione del genere di perdere troppo tempo nella scelta e nella selezione tra queste aziende.

Per questo motivo sarebbe cosa buona e giusta avere dei criteri di scelta molto precisi che possono riguardare per esempio un budget che mettiamo a disposizione per questo servizio che non deve mettere in difficoltà il bilancio, ed è già un buon punto di partenza.

E lo è semplicemente perché almeno possiamo escludere quegli annunci di quelle aziende che propongono uno sgombero per uffici che sono poi Quelle aziende in genere è specializzata nella nicchia degli sgomberi aziendali e così dopo questa prima scrematura ci possiamo concentrare invece su imprese che hanno delle tariffe per noi abbordabili e che possono darci una mano.

Poi naturalmente quando parliamo di uno sgombero in ufficio Stiamo parlando di un qualcosa di delicato perché stiamo facendo riferimento a dover spostare o a dover portare a smaltire magari e scrivanie o computer e quando parliamo di computer e stampante per esempio stiamo parlando di rifiuti elettronici che hanno delle regole che sicuramente gli addetti che lavorano in queste imprese conoscono bene, e parliamo di regole dello smaltimento che sono regole più severe per chi si tratta dei rifiuti speciali e non dei rifiuti urbani.

Quando decidiamo di sgomberare un ufficio non dovremmo fare tutto all'ultimo minuto

Nella prima parte facevamo riferimento al fatto che può capitare che un'impresa debba fare uno sgombero in ufficio o anche un'amministrazione pubblica per qualche motivo in maniera molto urgente e quindi dovrà sbrigarsi nella scelta dell'azienda.

E quello che invece volevamo sottolineare nel titolo di questa seconda parte e che comunque quando non ci sono queste urgenze sarebbe bene invece muoversi con un certo anticipo e con una certa programmazione perché quando poi si fa tutto all'ultimo minuto ci si perde dei pezzi.

Con le imprese che abbiamo deciso di valutare dobbiamo organizzare degli incontri conoscitivi e soprattutto dobbiamo organizzare dei sopralluoghi In quale ufficio dovranno venire così vedranno quella roba che c'è da portare via e cercheranno di regolarsi che tipo di intervento possono organizzare che deve essere un intervento molto efficace e molto rapido e che porti a dei risultati perfetti per il cliente in questione.