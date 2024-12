Non solo piazza Castello: a Torino continuano gli omaggi artistici di John Sale ai personaggi dello spettacolo

E' sempre più ricco l'angolo di Torino dedicato ai cantanti e ai personaggi dello spettacolo. A realizzarlo è colui che si è autodefinito “Social Urban Street Art Producer”: stiamo parlando di John Sale, autore di diversi murales in “poster art” raffiguranti Lucio Dalla, Vasco Rossi, Franco Battiato e molti altri all'angolo tra piazza Castello e via Po.

Nuove opere in via Verdi

Sul territorio del centro cittadino, però, Sale ha “colpito” anche in altre zone testimoniando ulteriormente la propria passione nel ritrarre personaggi importanti del mondo dello spettacolo nazionale: un altro esempio di questa tendenza è localizzato in via Verdi (tra via Montebello e via Sant'Ottavio), a pochi passi da Palazzo Nuovo sede dei corsi umanistici dell'Università di Torino.

Cinema, intrattenimento e scienza

Qui, l'artista ha omaggiato con alcuni poster tre personaggi che hanno fatto la storia di piccoli e grandi schermi, chi in ambito cinematografico, chi nell'ambito dell'intrattenimento e chi nell'ambito della divulgazione scientifica: stiamo parlando di Massimo Troisi, Piero Angela e Raffaella Carrà.