Nichelino, vandalizzati gli addobbi natalizi che si trovano davanti al Comune

"Non sono disposto a tollerare che i comportamenti irrispettosi e incivili di pochi si ripercuotano su un'intera comunità e sulla sua immagine. La stragrande maggioranza dei cittadini di Nichelino ama la città e ne rispetta profondamente sia i luoghi che i beni. Grazie all'ausilio dei filmati delle telecamere e al supporto delle forze dell'ordine faremo tutto il possibile per ricostruire i fatti di questa notte e individuare i responsabili, che dovranno pagare per ciò che hanno fatto", ha concluso il primo cittadino.

"Questa cosa non è possibile e non può essere accettata, anche per l'impegno che avevano messo tutti i volontari", ha aggiunto amareggiata anche l'assessore agli Eventi Giorgia Ruggiero.