Nichelino, ordinanza anti merenderos per il lungo ponte del Primo Maggio

Negli ultimi anni, specialmente a Pasquetta e nei giorni di festa, con l'arrivo della bella stagione il parco del Boschetto a Nichelino è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni genere, bottiglie e lattine abbandonate a decine, gli incivili spesso l'hanno fatta da padrone.

Ordinanza fino al 15 ottobre

Così, per evitare il ripetersi di episodi poco piacevoli, il Comune ha emesso una ordinanza sindacale per stabilire nuove regole, alla viglia del lungo ponte del Primo Maggio. Una sorta di iniziativa 'anti merenderos', che durerà tutta l'estate e anche oltre. Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 ottobre sarà vietato l'uso dei barbecue e delle attrezzature limitrofe (tavoli e panchine in legno) dalle ore 18 alle ore 8 del giorno successivo. Una norma che riguarda l'utilizzo dell'area barbecue del parco comunale del Boschetto.

Cosa rischiano i trasgressori

L'ordinanza del Comune di Nichelino cita testualmente che, "fermo restando il divieto orario di cui sopra, si ricorda ai fruitori dell'area barbecue che è tassativamente vietato l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo, nelle aree verdi circostanti e nelle acque superficiali".

Per coloro che faranno i furbi e non rispetteranno le regole, sono previste "multe fino a € 500" e per quanto riguarda le violazioni ai divieti in materia di abbandono di rifiuti, oltre alle ammende "da € 1.500 a € 18.000 per le persone fisiche", si può arrivare addirittura all'arresto da sei mesi a due anni per "i titolari di imprese e responsabili di enti". Scaricare o abbandonare rifiuti al Boschetto, insomma, rischia di costare molto caro da oggi in poi.