Pippo Russo e la favola calcistica del Licata protagonisti a Nichelino

Prosegue a Nichelino la tredicesima edizione della Festa del Libro e della Lettura, inaugurata dalla presentazione de 'L'antifascista geniale' di Davide Mattiello, l'opera dedicata Piero Gobetti nel centenario della morte.

Pippo Russo e la favola Licata

Tra gli appuntamenti più attesi, legati anche alle iniziative di Salone Off, venerdì 8 maggio, ecco l'appuntamento con un grande della letteratura sportiva come Pippo Russo e la sua opera dedicata alla favola del Licata, la piccola squadra siciliana che seppe arrivare addirittura in serie B alla fine degli anni Ottanta, affrontando il Toro di Lentini e Cravero.L'appuntamento è all'Open Factory, alle ore 18: a dialogare con l'autore saranno due penne raffinate e colte come Darwin Pastorin e Michele Pansini.

Un’utopia calcistica siciliana. Nel piccolo stadio Dino Liotta di Licata, Magagnotti, Zeman e Cerantola trasformano una squadra sconosciuta nella “Nazionale Siciliana”, fino ad arrivare alla Serie B. Un sogno che seppe diventare realtà, meritandosi gli applausi di tutta l'Italia calcistica.

Gli altri eventi in calendario

Domenica 10 maggio ore 18.00 Open Factory - via del Castello 15 (SALONE OFF)

Incontro con Giuseppe Faranda

Con te, sempre. Come accogliere, crescere, accudire il proprio cane

Dialoga con l’assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola. Introduce Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

Una guida pratica e consapevole per costruire una relazione equilibrata con il cane: accoglienza, educazione e cura basate su rispetto e comprensione.

Lunedì 11 maggio ore 20.45 Libreria Il Cammello - via Stupinigi 4

Reading poetico-musicale "Non pettinarti prima di partire" di Giorgio Cardellino

A cura del Circolo della Poesia dell'Associazione Amici del Cammello

Una meditazione sul viaggio della vita: un percorso poetico e musicale tratto dall'ultimo libro "Non pettinarti prima di partire".

Giovedì 14 maggio ore 20.45 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4 (SALONE OFF)

Incontro con Emanuele Santi

Gli occhi verdi di Viola

Dialoga con Darwin Pastorin e Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

Un amore enigmatico e un dubbio ossessivo: realtà o illusione? Un romanzo sul doppio, tra desiderio, identità e mistero.

Venerdì 15 maggio ore 20.45 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4 (SALONE OFF)

Incontro con Maggie Borrelli

Il ciclo spiegato ai maschi

Dialoga con la consigliera regionale Valentina Cera. Introduce Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

Un racconto ironico e diretto per sfatare tabù sul ciclo mestruale: capire, rispettare e superare stereotipi con leggerezza e consapevolezza.

Sabato 16 maggio ore 18.00 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4 (SALONE OFF)

Incontro con Manuel Vilas

Islandia

Dialoga con Darwin Pastorin. Introduce Michele Pansini

In collaborazione con: Libreria Il Cammello

La fine di un amore raccontata tra dolore e ironia: un viaggio emotivo che attraversa la separazione fino a una fragile rinascita.

Domenica 17 maggio ore 20.45 Biblioteca civica G. Arpino - via A. Azzolina 4 (SALONE OFF)

Incontro con Rosario Esposito La Rossa, Giovanni Salomone, Ivano La Montagna

Progetto Garrincha. Non la cronaca, ma l’atmosfera

Modera Michele Pansini

Gli autori ci raccontano i due anni e mezzo di esperienza della nuova casa editrice Garrincha: una letteratura calcistica che va oltre il risultato, per restituire storie, emozioni e identità.