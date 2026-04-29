Lavori in due lotti e treni di nuovo fermi sulla Pinerolo-Chivasso

Altri due mesi e mezzo di chiusura per la linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso, per due lotti di interventi che bloccheranno i treni prima tra Airasca e Pinerolo e poi tra Torino Lingotto e Pinerolo.

Rfi ha diffuso il calendario degli interventi: da sabato 8 maggio a domenica 14 giugno toccherà alla prima tratta, da lunedì 15 giugno a domenica 26 luglio all’altra.

Numerosi i lavori in programma: si proseguirà con le opere propedeutiche all’introduzione dell’Ertms, il nuovo sistema di supervisione e controllo del distanziamento dei treni, ma è previsto anche l’innalzamento del secondo marciapiede della stazione di Pinerolo, per mettersi al passo con gli standard di accessibilità europei, così come il rinnovo di alcuni dei deviatoi nei nodi di Candiolo, None e Airasca, ammodernando i sistemi di segnalamento e telecomando della linea.

Le tratte chiuse saranno coperte da pullman sostitutivi. La prima chiusura aveva creato non pochi disagi ai pendolari anche per le incertezze su orari e percorsi dei bus. Stavolta Rfi promette una presenza e un’informazione più capillare: “Insieme a Fs Security e all’Impresa ferroviaria di trasporto potenzieremo il personale presente nelle stazioni e nelle sale operative di controllo con persone dedicate a garantire una migliore gestione dei flussi, delle informazioni e della circolazione ferroviaria”.

Nel frattempo None ha preso provvedimenti per affrontare queste due interruzioni: “Nella prima fase, i bus partiranno e si fermeranno in piazza Sola – spiegano in una nota dal Comune –. Parallelamente, abbiamo predisposto un piano organizzativo sul territorio: grazie alla collaborazione della Polizia municipale e della Protezione civile, sarà garantita una gestione attenta del traffico, in particolare nelle ore mattutine, con un presidio rafforzato nell’area di piazza Sola, che per tutto il periodo sarà interdetta al parcheggio per permettere il transito dei bus. Quando sarà chiusa tutta la tratta la fermata sarà sulla ex statale all'incrocio con Via Santorre di Santarosa”.