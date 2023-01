Ortodonzia trasparente, l’innovazione invisibile agli occhi

Il disallineamento dei denti è un problema che in genere si affronta nell’infanzia, ma il disagio di una dentatura irregolare riguarda anche molte persone adulte, per le quali affrontare il percorso che comporta l’inserimento di un apparecchio fisso è emotivamente frustrante e faticoso.

Per questo motivo l’introduzione delle mascherine trasparenti, da parte dei centri odontoiatrici moderni come Bludental, ha rivoluzionato il mondo dell’ortodonzia. L’apparecchio trasparente rappresenta oggi una tecnica altamente innovativa che, nelle mani di un esperto ortodontista, può trasformare l’evoluzione digitale in risultato.