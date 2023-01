La Torino che non rispetta i disabili: nel 2022 ben 15 multe al giorno ad auto e moto sui parcheggi riservati

Nel 2022 i vigili di Torino hanno fatto ben 12 multe al giorno ad automobilisti o motociclisti che avevano lasciato il loro mezzo in un parcheggio disabili , senza averne ovviamente l'autorizzazione. A queste se ne aggiungono altre tre quotidiane a chi circolava con il CUDE (il contrassegno disabili, appunto) senza averne il diritto. Tracciando un bilancio, nei dodici mesi che si sono appena chiusi, i Civich hanno elevato 4.302 sanzioni da 87 euro a macchine parcheggiate " negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per le persone invalide ".

A queste se ne aggiungono 78, dal valore ciascuna di 41 euro, fatte a scooter e moto di incivili che hanno abbandonato la due ruote negli spazi per disabili. Numeri forniti dall'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo a un'interpellanza presentata dal capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò. La maleducazione però non si ferma qui: nel 2022 i vigili hanno punito con una multa da 87 euro anche 55 mezzi lasciati in sosta davanti ad uno scivolo o all'incrocio di marciapiedi. Un parcheggio che impediva di fatto ai disabili di poter attraversare la strada.

I permessi disabili rilasciati dal Comune