Viaggia contromano su via Torino, tragedia sfiorata a Nichelino (foto di archivio)

Una distrazione che poteva causare una tragedia. Nei giorni scorsi a Nichelino una Jeep ha percorso un lungo tratto di strada, in pieno giorno, contromano: la donna al volante ha percorso in senso contrario una parte di via Torino e poi stava imboccando il sovrappasso Scarrone.

Incidente evitato per miracolo

I fari delle altre vetture, che gli segnalavano il clamoroso errore, hanno impedito che l'auto potesse prendere quel tratto che inevitabilmente l'avrebbe portato a scontrarsi con altre auto. A quel punto la Jeep ha invertito il senso di marcia e poi si è infilata per le strade della città, prima che la Polizia locale (allertata di quanto era accaduto da alcune segnalazioni) arrivasse sul luogo e dovesse fare la conta dei danni.