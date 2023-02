Progetto Diderot, oltre 2700 studenti a scuola di sostenibilità: appuntamento a Moncalieri per il 13 febbraio

Come pensare modelli economici capaci di “assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”? In altre parole, come coniugare spirito imprenditoriale, innovazione e sostenibilità? A partire dal 7 febbraio, oltre 2.700 studenti piemontesi e valdostani – 149 classi, da 33 istituti differenti – andranno a scuola di “imprenditorialità 4.0” grazie alla linea didattica “Rendere possibile un’impresa impossibile” del Progetto Diderot della Fondazione CRT , realizzata in collaborazione con la Cooperativa Pandora .

Il percorso, che, dopo i necessari adattamenti dovuti alla situazione sanitaria torna quest’anno al 100% in presenza nelle scuole, fornirà agli studenti elementi di economia e di marketing per poter analizzare casi studio in diversi ambiti (dalla moda etica, alla meccanica, al food). L’obiettivo sarà comprendere come sia possibile pensare, progettare e realizzare modelli di business orientati alla sostenibilità – vero e proprio indicatore di benessere, sulla base del quale immaginare uno sviluppo possibile orientato ad una miglior qualità della vita per la generazione presente e per quelle future. Gli studenti interessati ad approfondire il tema, avranno inoltre la possibilità di rielaborare le conoscenze apprese attraverso un project work di gruppo.