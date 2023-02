Le poste della Vallette si trasferiscono fino al 2026 in piazza Don Pollarolo. Lavori per 15 mln su piazza Montale

Le poste delle Vallette si trasferiscono temporaneamente in un simil-container in piazza Don Pollarolo, mentre l'attuale sede di piazza Montale verrà riqualificata con i fondi nazionali. Questa mattina la Giunta, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha dato via libera allo spostamento, avvalendosi per la prima volta di un nuovo strumento urbanistico che consente di derogare alla destinazione urbanistica di aree ed edifici per lo svolgimento di iniziative di interesse pubblico di durata limitata.

I lavori sulle poste di piazza Montale

"Con questo nuovo percorso amministrativo - commenta Mazzoleni - un’operazione complessa si semplifica, con effetto immediato sui cittadini: verrà garantita la continuità del servizio postale per il quartiere durante tutto il periodo di cantiere, e con il risultato finale di una riqualificazione di tutta l’area”. L'edificio delle poste di piazza Montale, di proprietà di ATC, sarà interamente riqualificato con i fondi del Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell'Abitare (PINQUA) che prevede la bonifica, la demolizione dell’edificio attuale e la successiva ricostruzione del nuovo, con la sistemazione delle aree esterne.

15 mln di lavori

Al termine dei lavori, ospiterà diversi servizi per i cittadini: oltre agli uffici delle poste, ci saranno un esercizio pubblico, uno spazio polivalente e l’Hub Vallette, presidio sociale di comunità gestito dal Comune di Torino. Lo spostamento temporaneo degli uffici postali all’interno della struttura prefabbricata in piazza Don Pollarolo è previsto a partire dalla metà del mese di marzo 2023 fino al termine dei lavori per la costruzione della nuova sede, previsto per la fine di marzo del 2026.

“I lavori di riqualificazione di piazza Montale, dal valore totale di 15 milioni di euro, permetteranno di restituire alla cittadinanza un luogo funzionale, offrendo spazi di comunità tanto aggregativi quanto lavorativi" sostiene l'assessora alla Rigenerazione Urbana e alle Periferie Carlotta Salerno.