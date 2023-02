Noleggio lungo termine? La nuova tendenza del momento

Negli ultimi anni, il settore automotive è cambiato moltissimo e ha dovuto affrontare diverse difficoltà, non ultima quella legata alla crisi di componenti e al rallentamento della produzione dovuta alla pandemia da coronavirus. Acquistare un’auto è diventato, quindi, parecchio complicato, basti pensare alle tempistiche di consegna allungate. Non solo, molte cose stanno cambiando e cambieranno anche per quanto riguarda la mobilità; un esempio? La transizione già in atto in direzione dell’elettrico e la necessità di trovare soluzione al problema delle emissioni inquinanti, ormai non più eludibile. Alla luce di tutto ciò, non sorprende che questa sia diventata una validissima alternativa all’acquisto di auto nuove, usate e Km 0.

Come funziona questo servizio

Richiedere un noleggio lungo termine Torino senza anticipo, ad esempio, consente di ottenere subito la propria auto ideale, senza nemmeno dover investire subito cifre importanti. Questa formula, che permette di avere sempre a propria disposizione il veicolo perfetto per le proprie esigenze, richiede solamente di sottoscrivere un contratto. Così facendo, sarà possibile concentrarsi unicamente sulla guida, senza rischi di vincoli all’acquisto o di costi extra inattesi. La caratteristica principale di simili offerte per l’auto, comunque, è che si paga un’unica rata fissa mensile che comprende tutti i costi legati all’assicurazione, alla manutenzione periodica e straordinaria e all’assistenza stradale; tutte spese che, altrimenti, bisognerebbe sostenere a parte. Una volta terminato il periodo previsto dal contratto, ciascuno potrà decidere nella massima libertà se restituire il veicolo o se rinnovare il contratto, senza rischi di penali o di una maxi-rata finale.

Noleggiare un’auto conviene?

A questo punto è del tutto lecito domandarsi se questa scelta auto possa davvero essere la soluzione ideale per le proprie esigenze. Per dare una risposta affermativa, occorre valutare le proprie necessità di mobilità anche se, rispetto al passato, siamo certi che si tratti di un’alternativa molto meno onerosa rispetto all’acquisto o al leasing. Intraprendere questa via conviene, in primis, perché chi lo sceglie conosce sin dall’inizio quanto andrà a spendere ogni mese per il mantenimento della vettura. Il motivo è che, come già detto, tutti i costi sono inclusi nel canone e sono a carico della concessionaria. Oltre alla rata mensile, l’unica spesa che resta una responsabilità del cliente è quella relativa al carburante. Ma anche qui, è comunque possibile massimizzare il risparmio, andando a scegliere vetture elettriche o auto che permettono di contenere i costi di gestione.

Tutti i vantaggi di guidare senza essere proprietari

Optare per il noleggio significa, in sostanza, prendersi tutti i vantaggi del poter guidare una vettura sempre disponibile, senza però i problemi legati alla proprietà dell’auto, tra cui l’inevitabile svalutazione. Come molti già sanno, infatti, il valore di un’auto cala molto velocemente; ne consegue che rivenderla dopo poco tempo comporterebbe una perdita consistente di denaro. Un altro dei motivi che spingono a preferire l’auto come servizio è che permette di guidare vetture sempre nuove e di cambiarle frequentemente, senza doversi minimamente preoccupare del loro prezzo a listino. Potrebbe essere una soluzione molto interessante anche per tutti i neopatentati che, grazie a questa formula, possono guidare una vettura nuova senza doverla acquistare, conseguendo così un risparmio considerevole.

Vantaggi interessanti anche per le aziende

Non solo i privati, anche le aziende possono trarre notevole beneficio dall’affitto di una o più auto a lungo termine. Oltre a ottenere un considerevole risparmio economico, derivante dal pagare un unico canone fisso ogni mese, le aziende possono risparmiare tempo e avere sempre a disposizione il veicolo perfetto per il proprio business, senza impegni di capitale e senza investimenti iniziali. Le piccole, medie e grandi aziende che scelgono questa formula possono anche contare su agevolazioni fiscali molto interessanti, tra cui la detrazione Iva o la deduzione delle imposte.

I documenti richiesti

I privati interessati ad ottenere un’auto in questo modo devono presentare alcuni documenti: carta d’identità, codice fiscale, documento di residenza in un dato comune, 730, Modello Unico, ultime due buste paga o l’ultimo cedolino pensione. Per le aziende, i documenti richiesti cambiano anche in base al tipo di società, ma in genere sono ritenuti necessari: Modello Unico società, visura camerale degli ultimi cinque mesi e modulo della privacy con timbro della società. Inoltre, per le società di capitali, cooperative e consorzi, è necessario presentare anche l’ultimo bilancio completo.