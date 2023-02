Il Barolo Fashion Show chiude in bellezza progettando l'edizione 2023 secondo l'Agenda 2030

Una chiusura davvero performante per il Barolo Fashion Show, protagonista con i suoi eventi nel cuore del sito dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”: il festival internazionale delle arti visive in cui arte, design ecosostenibile, moda e fotografia sono al centro dell'attenzione, ha condensato la valorizzazione della cultura del territorio perseguendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 e raggiungendo un target di visibilità davvero ragguardevole con decine di migliaia di persone coinvolte.

L'iniziativa, patrocinata dalla Regione e dal Consiglio Regionale del Piemonte, dal Comune di Barolo e di Alba, e sostenuta dall'Ente Turismo Langhe-Roero e Monferrato, si è chiusa a gennaio dopo 4 mesi di iniziative culturali ed espositive.

«La collaborazione dell’Ente Turismo con la 7°edizione del Festival Internazionale delle Arti Visive, evento diffuso che pone al centro delle iniziative le buone pratiche nel segno degli obiettivi di Agenda 2030, è l’inizio di un percorso sinergico per diffondere a livello internazionale la conoscenza del nostro territorio – afferma Mariano Rabino, presidente dell' Ente Turismo Langhe-Roero e Monferrato -, che è sempre più noto e apprezzato nel mondo anche grazie al rispetto della sua terra, del suo paesaggio e della sua identità, così come per le sue migliori espressioni culturali, enogastronomiche e per l'eccellenza della sua accoglienza turistica».

La kermesse internazionale, densa di spettacoli, convegni, concorsi per giovani designer ha riscosso un notevole successo di pubblico anche grazie a 2 eventi espositivi prestigiosi e accattivanti.

Bacchanalia, mostra personale di Sophie Dickens (pronipote del romanziere britannico Charles Dickens) nel “Wi-Mu – Museo del Vino” presso lo storico Castello Falletti di Barolo, che ha coinvolto qualcosa come 25 mila visitatori dall'11 settembre 2022 fino all' 8 gennaio 2023: i dati sono stati resi noti la settimana scorsa dopo due proroghe per l'esposizione curata da Giò Gatto.

«Siamo contenti di questi risultati e di essere ripartiti dopo due anni di stop – sottolinea Renata Bianco, sindaco di Barolo – Il Barolo Fashion Show ci ha portato un'artista straordinaria come Sophie Dickens all'interno di una manifestazione al passo con i tempi che stiamo vivendo».

D/SIGN - Percorsi invece si è svolta presso il Museo Civico “F.Eusebio” di Alba, con un percorso espositivo curato da Romano Di Giusto che ha condotto il visitatore dai grandi designer del '900 alle più innovative espressioni attuali del green design: anche questa iniziativa espositiva ha collezionato 2 proroghe chiudendosi a fine ottobre 2022 con migliaia di ingressi al suo attivo.

«La 7° edizione del Festival Internazionale delle Arti Visive è stata un’iniziativa importante nel segno della consapevolezza di ciò che si può, e si deve fare, per il cambiamento sostenibile: Alba è stata scelta come città centrale – ricorda Carlotta Boffa, vicesindaco e assessore alla Cultura della Città di Alba -. Molti sono stati gli eventi dentro il Festival che la nostra città ha ospitato. In primis è stata allestita la mostra sul design sostenibile al Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali che ha visto le collezioni permanenti del Museo “dialogare” con espressioni artistiche che fanno uso di materie prime naturali o rigenerate e con i prodotti della parte più innovativa dell'industria del design. Alba ha anche ospitato convegni sul design sostenibile nonché la Finale del Concorso Internazionale per la moda sostenibile. Il mio plauso ovviamente agli organizzatori che, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e ai Servizi Culturali cittadini, hanno individuato nuovi strumenti comunicativi per coinvolgere il pubblico sulle tematiche “green” degli obiettivi di Agenda 2030, utilizzando anche spazi meno consueti come il Museo.».

Il Barolo Fashion Show, organizzato dall'Associazione culturale Fattore Immagine, ha lanciato nuovi stilisti tramite il Concorso Internazionale di Design, che anche quest'anno ha coinvolto giovani talenti al cospetto di una giuria con nomi prestigiosi come Saverio Palatella (stilista),Valeria Oppenheimer, (giornalista, RAI1), Marta Perego (giornalista, scrittrice e redattrice di XStyle – Gruppo Mediaset), Vincenzo Merli (Direttore Creativo di Egon Von Furstenberg), Roberta Rinero (buyer per Miroglio Fashion S.r.l.) e Laura Bernes (visual designer per Bulgari).

«La settima edizione del Barolo Fashion Show, che ha visto un notevole successo sia di partecipazione sia in termini di adesione di partner, è stata l’ultimo tassello verso l’evoluzione definitiva dell'evento – sottolinea Marina Garau, direttrice artistica del BFS -. Sin dalla prima edizione abbiamo messo al centro la sostenibilità e l’inclusione nella moda impiegando la fotografia come mezzo espressivo e di denuncia. Poi, anno dopo anno, l’impegno si è allargato in un doppio binario: sugli obiettivi di sostenibilità globale e su ulteriori discipline artistiche come il design e l’arte. Nel progettare l’ottava edizione, il Festival compirà un ulteriore passo per diventare sempre più diffuso sul territorio e “agorà” di dialogo e confronto sulle buone pratiche per il cambiamento».