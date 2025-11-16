Da Scamarcio a Cannavacciuolo e Morandi, tutti a Torino per la finale tra Sinner e Alcaraz

Gianni Morandi incanta l'Inalpi Arena, in vista delle finale delle Nitto Atp Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ed il cantante, con in braccio la chitarra, ha detto in vista del match: "Sono emozionato, aspettando i due grandi campioni: il nostro grande Sinner e Alcaraz, che è un grande atleta. È una sfida straordinaria: godiamoci questa finale, sperando che finisca come vogliamo noi".

I successi

Morandi ha suonato un medley dei suoi vecchi successi, da "Scende le pioggia" a "Banane e lampone", "Un mondo di amore", "Bella Belinda", "Stai andando forte" e "Uno su mille ce la fa". Un omaggio anche a Napoli, con "Te vojo bene assaje".

Prima del match l'Inalpi Arena si è colorata del tricolore, mentre Il Volo cantava l'Inno di Mameli.

I vip

Presenti sugli spalti il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, l'ex calciatore Alessandro Del Piero, il nuotatore Thomas Ceccon, lo chef Antonino Cannavacciuolo, l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti, l'attore Riccardo Scamarcio. In platea il presidente di Stellantis John Elkann, accompagnato dalla moglie Lavina Borromeo, si è intrattenuto a colloquio con il sindaco Stefano Lo Russo ed il ministro Abodi. Sempre tra i presenti anche il cantante Luciano Ligabue e la coppia di ex tennisti Fabio Fognini e Flavia Pennetta.