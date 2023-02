La Juventus Next Gen si imporrà di nuovo sulla Calcio Lecco dopo averla eliminata in Coppa Italia?

La Juventus Next Gen, reduce da 6 risultati utili consecutivi in campionato, si presenta domenica alle 12:30 in veste di favorita contro la Calcio Lecco allo stadio Giuseppe Moccagatta.

La Juventus arriva a questo incontro dopo aver battuto in semifinale di Coppa Italia mercoledì scorso ai rigori il Foggia in una clamorosa rimonta che la porterà ad affrontare il Vicenza in finale.

La Juventus ha già battuto la Calcio Lecco in Coppa Italia lo scorso ottobre, imponendosi per 1-3 al Rigamonti-Ceppi e interrompendo subito l’avventura dei ragazzi di Foschi in questa competizione. A decidere la sfida sono stati un autogol di Sangalli, poi Da Graca (che ha colpito anche una traversa) e Illing.

In vista della partita contro la Juventus, a complicare le cose per la Calcio Lecco è anche la decisione del giudice sportivo che ha squalificato per un turno il difensore centrale Patrick Enrici che, diffidato, ha rimediato il suo quinto cartellino giallo e quindi non ci sarà al Moccagatta di Alessandria.

Come arrivano le 2 squadre a questa partita

La Juventus è in netta ripresa dopo le 4 sconfitte consecutive rimediate tra dicembre e gennaio. I bianconeri in campionato sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro la Pro Sesto, attuale capolista insieme alla Feralpisalò. In questo momento sono in nona posizione a 38 punti insieme alla Union ArzignanoChiampo. Finora hanno totalizzato 10 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, realizzando 34 reti subendone 32.

Clamorosa la rimonta col Foggia in semifinale di Coppa Italia. Risultato ribaltato dopo la sconfitta per 2-1 all’andata; la squadra di mister Brambilla si impone per 5-3 dopo i calci di rigore e dopo essere passata in svantaggio per 0-1 al settimo minuto del primo tempo.

La Lecco Calcio è in quarta posizione con 45 punti, ben 7 più della Juventus. In totale, la squadra di Foschi ha un percorso in campionato fatto di 13 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Nell’ultimo match di sabato 11 febbraio, Lecco ha liquidato il Novara con un secco 3-1. Hanno timbrato il cartellino Ilari, Buso e Bunino.

Il 2023 però non è stato stratosferico finora per i blucelesti che, nelle ultime 7 partite, hanno racimolato 3 sconfitte, 1 pareggio e 3 vittorie. In totale le reti segnate finora in campionato sono 36 e quelle subite 33.

La Società Calcio Lecco 1912 in settimana è stata multata di 2.500 euro per alcuni cori partiti dalla Curva Nord contro il Novara, portando il totale delle multe a 15.000 euro e costringendo la società a diramare un severo comunicato in cui si minacciano provvedimenti se questi cori dovessero ripetersi.

Parola ai bookmaker

Per i principali bookmakers tra cui Lucky Block, uno dei più recenti ad essere stati lanciati e tra i migliori siti di scommesse ad accettare bitcoin, a essere favorita è la Juventus Next Gen padrona di casa che al Moccagatta ha vinto 8 delle 14 partite fin qui disputate, miglior risultato dietro proprio alla Lecco che ne ha vinte 10. La Feralpisalò, prima in classifica, ne ha vinte solo 7 in casa. Piuttosto deludenti, invece, le prestazioni fuori casa dei blucelesti che su 14 partite disputate ne hanno perse 6, pareggiate 5 e perse 3.

Secondo Lucky Block la Juventus ha il 42% di possibilità di vincere contro il 28% della Calcio Lecco. Lo stato di forma della Juventus è dato al 73%, quello della Calcio Lecco al 47%.

La quota offerta in questo momento per la vittoria della Juventus è un’allettante 2.10; il pareggio viene dato a 3.0 e la vittoria della Calcio Lecco a 3.20. Considerando le doppie chance, abbiamo Juventus o pareggio a 1.29; Juventus o Lecco a 1.32; pareggio o Lecco a 1.59. Guardando invece agli Under/Over, l’Over 2.5 è quotato a 2.08, l’Over 3 a 2.95, mentre l’Under 2.5 a 1.57 e l’Under 2 a 2.06.

Gli attaccanti

Dopo alcuni problemi fisici ormai alle spalle, Emanuele Pecorino, capocannoniere della Juventus con 6 reti, sta vivendo il suo momento migliore con la maglia bianconera. Il nuovo modulo 3-5-1-1, lo stesso che il bomber aveva col Catania, la sua ex squadra, sembra esaltarne maggiormente le caratteristiche.

La Calcio Lecco ha due calciatori a quota 6 reti: il 30enne centrocampista Carlo Ilari e l’attaccante classe 2000 Nicolò Buso, entrambi a segno nell’ultima partita di campionato contro il Novara. Nicolò Buso è il nipote di Renato Buso, ex calciatore di Sampdoria, Napoli, Juventus e della nazionale, campione europeo con l’Under 21 nel 1992 in cui fu anche capocannoniere del torneo.

Arbitro e assistenti

Sarà Giorgio Vergaro della sezione di Bari a dirigere l’incontro, il suo undicesimo in stagione. Vergaro ha diretto già 4 match con la Calcio Lecco e in tutte queste occasioni la squadra di Luciano Foschi è risultata vincitrice. I due assistenti saranno Marco Colaianni di Bari e Emanuele Bracaccini di Macerata. Il quarto ufficiale sarà Fabrizio Arcidiacono di Acireale.