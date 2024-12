Scatta “Giardini in Cerca d'Autrice”, il contest “al femminile” per intitolare i Giardini vicini alla Biblioteca di Parella

“Giardini in Cerca d'Autrice”: si intitola così il contest lanciato nell'ambito del progetto “Torino che Cambia” sezione Biblioteche Civiche. L'obiettivo è quello di intitolare a una personalità femminile i Giardini di via Belli angolo via Zumaglia nel quartiere Parella.

I Giardini in questione, identificati come “Giardini di Lettura” dall'amministrazione, sono situati in prossimità della Biblioteca “I ragazzi e le ragazze di Utoya”: da adesso e fino al 31 gennaio, i cittadini e le cittadine torinesi potranno esprimere la propria preferenza scegliendo tra una serie di nomi di grandi donne del passato: le candidate sono Ada Prospero Marchesini Gobetti (giornalista, traduttrice e partigiana torinese), Giuseppina Aliverti (geofisica laureata a Torino in Fisica Terrestre), Alba De Cèspedes (scrittrice, poetessa e partigiana italiana), Carol Rama (artista visiva torinese), Alda Merini (poetessa, scrittrice e aforista italiana) e Maria Montessori (medica e pedagogista).

L'idea nasce da un programma di animazione andato in scena la scorsa estate e la lista di nomi è stata proposta dalla Circoscrizione 4: “Nonostante il loro potenziale – spiegano i promotori dell'iniziativa - i giardini sono ancora 'anonimi' e vengono percepiti da alcuni come trascurati e poco sicuri. La selezione si è focalizzata su nomi femminili per colmare la scarsa presenza di spazi pubblici intitolati a donne, sia a livello locale che cittadino, promuovendo una maggiore rappresentanza di genere nella toponomastica torinese”.

La votazione è possibile compilando il form a questo link https://eu.jotform.com/form/243165023369051. Per un supporto o per avere maggiori informazioni, invece, ci si può recare direttamente in biblioteca.