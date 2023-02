Parco della Salute, il commissario sarà l'avvocato Marco Corsini

È giunta in queste ore la lettera del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano con la richiesta di intesa sul nome scelto come commissario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi per la realizzazione del Parco della Salute , della ricerca e dell'innovazione di Torino.

È l’avvocato dello Stato Marco Corsini , che ha il parere favorevole della Regione Piemonte essendo stato proposto dal presidente Alberto Cirio in accordo con la Cabina di monitoraggio per il Parco della Salute di cui fanno parte anche il Comune di Torino, la Prefettura, l’Università e il Politecnico di Torino e la Città della Salute, che è anche l’attuale stazione appaltante di cui le funzioni passeranno ora in capo al commissario.

Sarà adesso il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni a procedere con un proprio decreto alla formalizzazione della nomina.

“Siamo molto fiduciosi perché l’avvocato Corsini è un professionista di altissimo livello e siamo certi che metterà la sua competenza a servizio della realizzazione di un’opera di importanza enorme, non solo per il Piemonte ma per tutta l’offerta sanitaria del nostro Paese - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - Ringraziamo il Governo per aver dimostrato immediatamente attenzione su questo tema e aver accolto la nostra richiesta di una figura con poteri speciali, perché in un momento in cui i rincari delle materie prime e dell’energia stanno creando problemi a ogni tipo di cantiere poter contare su un commissario con poteri straordinari è fondamentale per andare avanti”.

“La designazione del Commissario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino, l’avvocato Marco Corsini, è un'ottima notizia per la Città. Possiamo guardare al futuro di questa opera strategica per la sanità piemontese con rinnovato ottimismo", ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo.

"Adesso tocca alla veloce definizione del Commissario per la Linea 2 della Metropolitana come concordato con il Ministro delle Infrastrutture Salvini e il Presidente della Regione Cirio. Si tratta di una grande opera per la Città in cui crediamo molto e che ne cambierà il volto per i prossimi decenni”, ha concluso il primo cittadino.