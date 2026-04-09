Borgata per borgata: al via a Moncalieri il tour del candidato sindaco Lorenzo Mauro

È partito da Testona il “Mauro Sindaco Tour”, un percorso che porterà il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra ad attraversare tutte le borgate di Moncalieri, incontrando cittadini, commercianti e famiglie direttamente nei luoghi della quotidianità.

Una prima tappa, quella di martedì a Testona, che ha dimostrato la voglia di ascoltare, di fermarsi, di guardare negli occhi le persone e raccogliere esigenze, idee, criticità e speranze. Un momento autentico di confronto, tra strade, piazze e negozi, che ha permesso di toccare con mano i temi che la borgata vuole portare all’attenzione dell’amministrazione.

L'importanza di ascoltare

“È stato bello e importante esserci – dichiara il candidato sindaco Lorenzo Mauro – Ascoltare le persone, vedere i luoghi, capire davvero cosa funziona e cosa no. È da qui che vogliamo partire: dalla conoscenza diretta e dal rispetto delle storie di ogni borgata”.

Moncalieri è una città fatta di tante realtà diverse, ognuna con la propria identità e le proprie esigenze. Per questo il tour toccherà tutte le borgate, senza eccezioni: un impegno concreto per costruire un progetto condiviso. Il “Mauro Sindaco Tour” rappresenta la naturale continuazione di un percorso iniziato il 30 novembre scorso, quando è stata annunciata la candidatura di Mauro: un impegno chiaro, quello di essere un sindaco presente, accessibile, “a portata di mano”.

"Assicuro di esserci sempre"

“Non prometto di risolvere subito tutti i problemi – prosegue Lorenzo Mauro – ma assicuro di esserci sempre. Questo tour è il primo passo: incontrarsi, conoscersi, costruire fiducia. Perché questo è un viaggio che possiamo fare solo insieme”.

Il viaggio nelle borgate accompagnerà la Città verso un appuntamento fondamentale: le elezioni amministrative del 24-25 maggio, quando i cittadini di Moncalieri saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Gli incontri sono aperti a tutte le cittadine e i cittadini: per un confronto, condividere idee, bisogni e proposte. Ogni incontro è un’occasione preziosa per costruire insieme il futuro della Città.

Il calendario completo del “Mauro Sindaco Tour” è disponibile su https://www.lorenzomaurosindaco.it/