Il presidente Nicco ha incontrato Simona Rodano

“Sono le persone come Simona Rodano che lavorano con grande impegno e talento che contribuiscono moltissimo alla diffusione della cultura piemontese ed italiana nel mondo”. Così si è espresso il presidente Davide Nicco ricevendo a Palazzo Lascaris l’artista nata a Torino ed originaria di una famiglia dell’Astigiano che in questi anni ha rappresentato a New York la nostra eccellenza artistica.

Importante il contributo di Simona, già vicepresidente dell’Associazione Piemontesi nel mondo di New York, alla conoscenza della lingua piemontese ed italiana attraverso il suo metodo didattico che è stato adottato dalle primarie, fino al College, in 250 scuole della Grande Mela. Una metodologia basata sulla musica e sul teatro che ha consentito in questi impegnativi anni di lavoro di coinvolgere 140 mila studenti: “attualmente si opera in 5 teatri con 43 mila studenti” ha precisato Simona.

Arrivata nel 1998 a New York con una laurea in biologia rimasta nel cassetto, Simona è considerata la “Fata italiana” per la sua particolare partecipazione alla Columbus Day Parade. L’artista ha spiegato di insistere “sulla promozione e sulla conoscenza della lingua italiana, ma in un contesto aperto e multiculturale”.

Attualmente mantiene vivo il rapporto con il Piemonte attraverso la Comunità di San Pietro Val Lemina. Il presidente Nicco ha anche evidenziato come il lavoro di Simona Rodano stia “contribuendo ad un risveglio, ad una incentivazione del turismo delle radici dei piemontesi all’estero”.