Conclusa l'edizione 2023 del Carnevale di Ivrea: tutti i vincitori

Si è conclusa una edizione da record per lo Storico Carnevale di Ivrea, tornato agli antichi splendori dopo gli anni caratterizzati dalle cancellazioni causa Covid, che ha richiamato migliaia di visitatori per l'appuntamento con la Battaglia delle arance. Unica nota stonata, nei tre giorni del Carnevale sono stati 469 gli aranceri medicati per le contusioni riportate.

Al termine della terza giornata di Battaglia decretata la classifica dei vincitori.