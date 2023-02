Minacce a Salvini, Bergesio (Lega): "Massima solidarietà, vile atto non fermerà ottimo lavoro del ministro"

“Massima solidarietà al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per le vili minacce ricevute attraverso le storie del profilo Instagram del collettivo studentesco del liceo Einstein di Torino. Va stigmatizzata ogni forma di violenza, ma questa, oltremodo, rappresenta un attacco alle Istituzioni e, quindi, alla democrazia. Non sarà certo questo ignobile gesto a intimorire il ministro Salvini né a fermare l’ottimo lavoro che sta svolgendo con il massimo impegno nell’interesse di tutti i cittadini italiani. Sempre avanti a testa alta”. Così in una nota il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.

Solidarietà a Salvini e al ministro Valditara, anche lui oggetto di insulti e minacce, sono arrivate anche dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Preioni e dall'assessore regionale Fabrizio Ricca.