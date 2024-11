Il campo della Parrocchia di San Benedetto Abate sarà intitolato a Luigi Tosini

Luigi Tosini nacque in Veneto ma diventò torinese "di adozione", mettendo su famiglia nel quartiere di Pozzo Strada. Lì creò prima il "Centro Sportivo Tofane", che divenne nel 1978 il "C.S.T. San Benedetto", una volta che Tosini conobbe don Giacomo Lanzetti - detto don Mino - che gli propose di affiancare le attività sportive del centro a quelle della parrocchia da lui fondata. Inizialmente la chiesa di San Benedetto Abate non aveva spazi adeguati, e le attività sportive e oratoriali venivano svolte nelle palestre delle scuole Toscanini e Perotti e nel campo sportivo di via Brissogne, dalla parte opposta del quartiere. Poco alla volta il Gruppo Sportivo si ingrandì, aumentando gli iscritti e ampliando l'offerta che da calcio e pallavolo vide aggiungersi basket, softball, ping pong e scacchi.



A quel punto la parrocchia si dotò di nuovi spazi: nel 1989 venne inaugurato il campetto adiacente e nel 1999 la palestra di via Sestriere, negli spazi dell'ex fabbrica Cimat, ricevuti in comodato d'uso dal Gruppo Abele. Il campetto nel 1995 venne pavimentato col cemento sintetico, diventando una piastra polivalente, e nel 2012 cambiò nuovamente forma e diventò il campo in erba sintetica che è tutt'oggi.



"Luigi Tosini - scrivono gli amici della Comunità della Parrocchia San Benedetto - coinvolge amici, volontari, istituzioni e professionisti fin dalla progettazione del campetto: se ne prende cura con l'attenzione che si dedicherebbe al giardino di casa. Dalla rete da riparare al faro da sostituire Luigi c’è sempre, insegnando coi fatti attenzione e rispetto per la cosa comune. Nel cuore di tutti è già chiaro che questo spazio che ha progettato e negli anni ha fatto crescere ed abbellito sarà destinato un giorno ad essere a lui intitolato".



"Sono molto contento - ha commentato il consigliere Giove in seguito all'approvazione della commissione toponomastica - perché ho avuto l'opportunità di conoscere Luigi Tosini e so quanto si sia sempre dato da fare per il bene dei ragazzi e le ragazze della comunità di San Benedetto. La sua dedizione ed il suo impegno sin dall'inizio della storia della comunità di San Benedetto ha fatto sì che i valori educativi che lo sport insegna, quali la passione unita alla solidarietà e l'accoglienza, siano diventati contagiosi. Luigi Tosini lascia un profondo vuoto per le persone che lo hanno conosciuto, ma allo stesso tempo un’eredità morale intensa, fatta di coerenza e di fiducia negli altri".