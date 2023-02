Falchera, rinviato a domenica prossima 5 marzo il Carnevale Falcherese “In Quartiere”

Il Carnevale Falcherese "In quartiere", in programma oggi, 26 febbraio, alle 13, è stato rinviato a domenica prossima, 5 marzo .

I protagonisti saranno carretti di carnevale a traino con bici o senza, il corteo a piedi per tutto il quartiere, la sfilata in costume con tematiche sociali attuali.

Al termine ci sarà una grande raduno in piazza per festeggiare con musica, balli, dolciumi e animatori che proporranno giochi e attività.

Il Carnevale Falcherese “in Quartiere” è rivolto ai residenti della Circoscrizione 6 e in particolare alle scuole con accesso gratuito per tutti i cittadini, senza limiti di età e di genere di mobilità.

Per informazioni e contatti

A.R.S Associazione Ricreativa Solidale APS

Via San Domenico, 34 - Torino (TO)

E-mail: associazionearstorino@gmail.com