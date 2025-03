Un appello per ritrovare la cagnolina Dora: "Ultimo avvistamento in via Monferrato"

Dal 16 dicembre non c'è più nessuna traccia di Dora, la cagnolina (vedi foto) scomparsa intorno al mezzogiorno all'altezza del parco Michelotti e della biblioteca Geisser (all'altezza dell'area giochi). L'animale è scappato a tutta velocità a causa dello scoppio di un petardo. Solito problema che tiene banco nei giorni antecedenti il Capodanno.

Dora ha 12 anni, è di colore nero ma presenta striature bianche sul muso. L'ultimo suo avvistamento risale al 16 dicembre alle ore 12.45 in via Monferrato, all'altezza di via Romani. E' possibile (ma non certo) che il cane si aggiri dalle parti della Gran Madre. E non è da escludere che qualcuno l'abbia avvicinata, prendendola con sé.

In caso di ritrovamento e/o avvistamento è possibile chiamare la proprietaria, la signora Maria Teresa, telefonando al numero di telefono 340.0087039.