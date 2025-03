Omicidio di via Lauro Rossi, arrestato l'autore: si tratta di un 38enne senza fissa dimora

E' stato individuato e arrestato il presunto responsabile dell’omicidio avvenuto in un appartamento di via Lauro Rossi, nel quartiere Barriera di Milano. Si tratta di un 38enne di origine cinese, senza fissa dimora, rintracciato nel comune di Borgaro Torinese. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Oltre Dora in collaborazione con la Procura della Repubblica di Torino.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso attività tecniche, l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte. Gli elementi acquisiti hanno fornito gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, portando il Pubblico Ministero, il 17 marzo, a emettere un decreto di fermo per indiziato di delitto, eseguito il giorno successivo.

Dagli accertamenti è emerso che il movente sarebbe legato a un debito di denaro che l’arrestato aveva contratto con la vittima e mai saldato. La sera prima del delitto, i due avrebbero avuto un violento litigio proprio a causa di questa situazione.

Nel corso della perquisizione seguita all’arresto, sono stati sequestrati indumenti e il telefono cellulare del sospettato. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino con l’accusa di omicidio volontario.