Tragedia sul grattacielo della Regione: operaio 45enne cade da una scala e perde la vita

Ancora sangue nei cantieri del torinese. Ieri, domenica 26 febbraio, in via Passo Buole, ha perso la vita un operaio di 45 anni, caduto da una scala. Era impegnato nello smantellamento di un cantiere dal palazzo della Regione, inaugurato lo scorso ottobre.

I sindacati: "Inaccettabile morire così"

"Era in trasferta da Otranto, in provincia di Lecce, e lavorava in un giorno festivo. È inaccettabile morire così, siamo vicini con grande commozione ai suoi familiari e ai suoi colleghi”. Lo dichiarano i segretari generali della FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Torino Claudio Papa, Mario De Lellis e Massimo Cogliandro. “Questa ennesima tragedia deve spingerci ad accelerare e mettere in pratica le proposte del 'Comitato Provinciale Permanente di Studio e Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro', elaborate a seguito del protocollo prefettizio dello scorso aprile, a partire dal cartello digitale di cantiere".

"Inoltre - sottolineano i leader sindacali - nella piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto provinciale dell’edilizia, in discussione in queste settimane, abbiamo proposto che la Cassa edile fornisca a tutti i lavoratori, compresi i trasferisti, il cartellino di riconoscimento plastificato con QR-Code digitale antifrode. Si tratta di uno strumento indispensabile per conoscere la qualifica del lavoratore, le informazioni inerenti ai corsi formativi e di sicurezza svolti dal lavoratore per il rispetto della legalità e regolarità contrattuale".

"Prevenzione deve diventare la parola d'ordine"

"Prevenzione deve essere la parola d’ordine e zero morti sul lavoro il nostro unico obbiettivo. Abbiamo il dovere di mettere in pratica tutte le misure idonee a rafforzare la qualità del lavoro nei cantieri, utilizzando strumenti moderni e a disposizione fin da subito. Fare questo significa innanzitutto garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori edili”, hanno concluso i tre segretari generali di Feneal, Filca, Fillea.

Anche il leader nazionale dell'Ugl ha espresso il suo rammarico per questo tragico episodio: "È inammissibile assistere a questa strage quotidiana: nel 2022 sono state 1.090 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail. Occorre investire sulla formazione dei lavoratori e puntare su maggiori controlli nei cantieri, quale strada maestra per rafforzare la cultura della sicurezza", ha dichiarato Paolo Capone assieme a Silvia Marchetti, segretario regionale Ugl. "Esprimo il cordoglio dell’UGL alla famiglia della vittima e invitiamo il Governo a inserire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro tra le priorità dell’agenda politica".

Cirio: "Sgomenti per quanto è accaduto"

“Siamo sgomenti per quanto accaduto e abbiamo chiesto immediatamente di verificare con la ditta che ha in appalto i lavori del grattacielo la dinamica dell’incidente, affinché al più presto venga fatta su di esso chiarezza", ha dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio. "Questa tragedia ha turbato tutti noi e ci stringiamo con profonda tristezza alla famiglia dell’operaio che ha perso la vita. Consapevoli di quanto impegno in Italia sia ancora necessario da parte di tutti per garantire veramente la sicurezza sul lavoro”.