"Vanchiglia è antifascista": corteo di antagonisti e pro Pal

Guidati da un gruppo striscione che recitava "Vanchiglia è antifascista!", le vie del quartiere sono state attraversate da tantissimi giovani in questo 25 Aprile, anche se alla testa del corteo si sono messi anche esponenti antagonisti e pro Pal, come si è potato notare dalle bandiere esposte.

Presenti anche antagonisti e pro Pal

"Sono tutte persone che hanno un’altra idea di futuro, non votato alla guerra, ma per la pratica quotidiana di un vivere più giusto e sostenibile, a partire dalle nostre quotidianità e dai momenti di incontro collettivo", hanno dichiarato gli organizzatori del corteo. "Lottiamo ancora per liberare tutti e tutte, ora e sempre resistenza!".

Deviate o limitate alcune linee Gtt

A seguito di questa manifestazione, tutte le linee del trasporto pubblico della Gtt "che transitano in centro città potrebbero subire ritardi, deviazioni o limitazioni", ha spiegato l'azienda.