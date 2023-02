Tentato omicidio a San Salvario, c'è un secondo arresto dopo l'aggressione fuori dal Crazy love

C'è una seconda persona coinvolta nell'aggressione che si è verificata nelle scorse settimane all'esterno di un locale notturno, il Crazy Love. E' stato arrestato e portato in carcere un uomo che dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato e lesioni aggravate.

Le indagini, scattate a settembre, avevano già portato anche all'individuazione di un'altra persona. Secondo la ricostruzione dei fatti, a seguito di un litigio avvenuto poco prima all’interno del locale notturno di via Galliari, la persona arrestata, per futili motivi, avrebbe aggredito violentemente all’esterno dell’esercizio commerciale, insieme ad altre persone, due cittadini stranieri con uno sgabello e un bastone di metallo.

I colpi inferti sui corpi delle vittime hanno causato, soprattutto ad una delle due, lesioni molto gravi, emorragie, fratture in varie parti del corpo. All'arrivo degli addetti alla sicurezza del locale, gli aggressori si erano dati alla fuga, mentre le vittime erano state portate in ospedale in condizioni gravissime.