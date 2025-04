La speranza oltre al dolore si trasforma in musica in ricordo del piccolo Alberto

La sua tragica scomparsa si è intrecciata con un percorso di fede che ha cambiato lui e la sua famiglia. Domani, venerdì 11 aprile, alle 20,45, la memoria del piccolo pinerolese Alberto Lerza verrà ricordata con uno spettacolo di musica e riflessioni alla Basilica di San Maurizio di Pinerolo.

Un luogo non casuale, perché è qui che il padre Federico incontra don Alex Moreira e riscopre la fede.

Alberto muore a 8 anni, per un tumore, il 24 settembre dello scorso anno, ma si mostra sino all’ultimo forte e sereno.

In preparazione alla Settimana Santa, l’associazione Ariadie20 lo ricorderà per valorizzare la “sua storia, che ha trasformato il dolore in un dono di positività e maturità” motiva il referente Stefano Zanna.

‘Ecce Homo’ è un evento gratuito aperto a tutti durante il quale verranno suonate dall’orchestra d’archi Ariadie20 le musiche di Bach, Vivaldi, Pergolesi e Gounod, sotto la direzione del maestro Paolo Fiamingo.

L'esecuzione musicale prevede anche la partecipazione di due cantanti liriche: il mezzosoprano Rosy Zavaglia e il soprano Annamaria Fiamingo.

Ad alternarsi alle sinfonie ci sarà la voce narrante dell’attore Stefano Abburà che guiderà gli ascoltatori in un viaggio intenso e commovente.

Tra le letture di vari brani, emergeranno anche alcuni scritti e pensieri di Alberto, che testimoniano la sua forza e resilienza.

Per eventuali informazioni consultare il sito o la pagina Facebook Ariadie20 e il profilo Instagram Ariadie20.