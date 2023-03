Ripartiti i lavori per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale di Borgaretto

Sono ripartiti i lavori per la realizzazione del nuovo centro Polifunzionale di via Orbassano a Borgaretto. Il sindaco il Beinasco Daniel Cannati ha voluto toccare con mano lo stato di avanzamento dei lavori, dopo che nel tempo la realizzazione della struttura non è stata esente da problematiche.

Taglio del nastro previsto a settembre

L'obiettivo è inaugurarla a settembre, coinvolgendo il quartiere con una festa di comunità. Il Polifunzionale venne progettato nel 2018 con un investimento di un milione di euro.

“Si tratta di un'opera su cui avevamo avanzato delle perplessità quando eravamo all’opposizione – spiega il Sindaco Cannati - perché il timore era relativo ai tempi di realizzazione e ai possibili ulteriori costi che si sarebbero sommati all'investimento iniziale. E purtroppo siamo stati facili profeti, al netto del Covid. L'amministrazione di quel periodo contava infatti di finire il cantiere nel giro di una decina di mesi. Invece si è trasformato in un percorso infinito, che oggi ha bisogno di una nuova identità per evitare che i soldi spesi non siano stati vani. Ne va della dignità di Beinasco e dei suoi cittadini”.