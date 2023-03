"Ti riguarda", il 9 e 10 marzo a Ivrea una due giorni per ripensare il carcere

Un focus di due giorni per ripensare il carcere e il suo rapporto con la società. Giovedì 9 e venerdì 10 marzo a Ivrea si svolgerà l'iniziativa "Ti riguarda. La persona al centro del progetto: ripensare la pena. Dentro, fuori e oltre il carcere".

Un evento organizzato da Officine Terzo Settore e da Antigone sul sistema delle carceri, sulla finalità rieducativa e sul potenziamento delle alternative alla detenzione. L'evento è sostenuto da ZAC! Zone attive di cittadinanza, Fraternità di Lessolo odv, Libreria Mondadori di Ivrea e Associazione Volontari Penitenziari Ivrea.

L’iniziativa vuole contribuire ad aprire una riflessione partecipata su un’idea di carcere attraversato dalla società, dal civismo, dalle reti di comunità che promuovono welfare e si impegnano nella tutela dei diritti umani e sociali. Il sistema penitenziario italiano, al centro della cronaca politica di questi mesi, registra un evidente tradimento della fonte ispirativa della giustizia penale, codificata nell’articolo 27 della Costituzione.

Nelle carceri italiane il numero di decessi per suicidio è inaccettabile. La recidiva, a livelli altissimi, il mancato rispetto dei diritti fondamentali della persona, il disinvestimento sugli obiettivi di reinserimento e riabilitazione dimostrano la drammatica criticità in cui si trovano a vivere detenuti e personale interno ed esterno agli istituti penitenziari.

Giovedì 9 marzo presso ZAC! Zone attive di cittadinanza (in via Dora Baltea 40B, Ivrea), alle ore 21, si svolgerà una serata di musica e parole con la senatrice Ilaria Cucchi, l’avvocato Fabio Anselmo, il giornalista d’inchiesta e autore del libro “Pestaggio di Stato” Nello Trocchia e con il rapper e scrittore Kento, che si esibirà in un mini show musicale.

Venerdì 10, dalle ore 9.30, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università di Torino - sede di Ivrea, si svolgeranno tre tavoli di lavoro, ciascuno incentrato su uno dei tre aspetti del progetto: vita e diritti DENTRO IL CARCERE, quando la pena detentiva è inevitabile; opportunità e modelli FUORI DAL CARCERE, quando la società civile accoglie e collabora; progetti e nuovi obiettivi OLTRE IL CARCERE, intorno al principio dell’incompatibilità tra l’attuale sistema detentivo e la minore età.

Dalle ore 15 incontro con la società civile e le associazioni sul territorio, restituzione e definizione dei punti programmatici e operativi che definiscono il progetto e il modello a tendere.