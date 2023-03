Serie C, derby Novara-Juventus Next Gen. Chi parte favorito nei pronostici?

Domenica 12 marzo alle 14:30 andrà in scena al Silvio Piola il derby piemontese tra Novara e Juventus Next Gen, due squadre separate in classifica da un solo punto. Vediamo quali sono i pronostici di Lucky Block, uno dei siti di betting che si sta imponendo in Italia ultimamente.

Pronostici dei bookmaker su Novara-Juventus Next Gen

Le due compagini piemontesi hanno fatto registrare un percorso simile finora in campionato: entrambe hanno segnato lo stesso numero di gol, 36, mentre per quanto riguarda quelli subìti, il Novara fa registrare 37 gol al passivo contro i 36 dell’avversario. Anche in questo caso, quindi, la differenza è minima.

Per questi motivi, la partita non è di facile lettura. Secondo Lucky Block, nel momento in cui scriviamo, a essere favorito è il Novara, dato a 2.15, mentre la vittoria esterna della Juventus è data attualmente a 3.20; il pareggio è quotato 2.95.

Come si vede, sono tutte ottime quote, a testimonianza dell’incertezza che accompagna l’esito di questa gara. Se guardiamo alle partite giocate in casa finora, il Novara fa registrare risultati decisamente inferiori a quelli della Juventus. La compagine bianconera è seconda in classifica con 30 punti (ma con 16 partite e non 15 o 14 come le altre), dietro solo al Lecco con 34 punti. Il Novara, invece, è undicesimo con 22 punti realizzati su 40.

Se guardiamo invece alle partite giocate in trasferta, la Juventus crolla al diciassettesimo posto con 11 punti, mentre il Novara è dodicesimo avendo realizzato 18 punti. Questo spiega il vantaggio che i bookmaker assegnano all’1 casalingo del Novara.

Tra le altre quote da segnalare citiamo la doppia chance Novara o pareggio data a 1.30, l’Under 2.5 dato a 1.51, primo gol Novara a 1.88. Diamo un’occhiata adesso ad altre statistiche.

Le statistiche

Le due squadre, come detto, sono divise da un solo punto in classifica: la Juventus ha 41 punti ed è nona, mentre il Novara ha 40 punti ed è dodicesimo. In casa il Novara ha totalizzato 22 dei suoi 40 punti e 18 in trasferta. Tra le mura amiche ha segnato 22 reti e ne ha subite 14. Il miglior marcatore è Francesco Galuppini con otto reti segnate. Ben sette finora le espulsioni per gli azzurri. Nell’ultima partita giocata fuori casa contro il Sangiuliano City, il Novara è apparso in crescita, avendo superato l’avversario per 3-1, ma gli ultimi risultati restano pessimi. Prima del Sangiuliano, il Novara era reduce da ben quattro sconfitte consecutive, di cui tre in casa.

La Juventus finora ha fatto registrare un magro bottino in trasferta, raccogliendo 11 dei 41 punti in classifica. Fuori casa ha subìto 20 dei 36 gol e ne ha realizzati 14 su 36. Il capocannoniere è Emanuele Pecorino con sei reti. Migliore la striscia degli ultimi cinque risultati rispetto al Novara, ma non certo brillante. La Juventus si presenta al Silvio Piola reduce da due vittorie, due sconfitte e un pareggio.

L’andata

La partita di andata del 6 novembre scorso allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria ha visto prevalere i padroni di casa della Juventus per 2-1. Quello è stato il terzo successo di fila tra le mura amiche per la Juventus.

Il primo gol è stato segnato da Rafia all’inizio del primo tempo, poi al 53’ il Novara è riuscito ad agguantare un pareggio che è durato solo tre minuti, fino a quando Marginean ha realizzato il definitivo 2-1.

Albinoleffe-Pro Vercelli, le quote

Diamo adesso un’occhiata all’altra compagine piemontese, impegnata domenica alle 14:30 fuori casa contro l’Albinoleffe. Anche in questo caso il match non è di facile lettura: lo dimostrano le quote molto equilibrate che danno l’Albinoleffe vincente a 2.36, mentre il successo della Pro Vercelli è quotato 2.80 e il pareggio 2.95.

L’Albinoleffe è terzultima a 34 punti, mentre la Pro Vercelli è quattordicesima a 36 punti. Non positivo il cammino di entrambe le squadre nelle ultime cinque gare: l’Albinoleffe è reduce da quattro sconfitte e una vittoria, la Pro Vercelli ha raccolto tre pareggi e due sconfitte.

Ci sono ben cinque squadre nella fascia 34-36 punti, quindi la lotta per non retrocedere si annuncia quanto mai dura, anche se Triestina e Piacenza sono più staccate, rispettivamente a 26 e 25 punti.

La Pro Vercelli ha raccolto 17 dei suoi 26 punti in trasferta e ha realizzato ben 18 gol su 35 fuori dalle mura amiche. L’Albinoleffe in casa ha totalizzato appena 15 punti su 34, segnando solo 16 gol rispetto ai 19 in trasferta.