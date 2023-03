Sanità, l'allarme del Pd: "Il Piemonte rischia di ricadere nel Piano di rientro: Cirio chieda più risorse"

Rischio Piano di rientro per il Piemonte? Uno spettro che la nostra Regione conosce bene (avendolo visto da molto vicino non molto tempo fa): uno scenario in cui, alla presenza di un commissario, si abbina anche la riduzione dei servizi.



Ecco perché il Partito Democratico, per voce di Domenico Rossi e Daniele Valle, fa risuonare l'allarme. "Il Piemonte esca dall’inerzia e faccia proprie le proposte avanzate dalle altre Regioni: bisogna evitare il commissariamento e la riduzione dei servizi. Servono più risorse”.