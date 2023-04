Quando parliamo di rifacimento tetti prezzi parliamo di un qualcosa di molto delicato semplicemente perché il tetto lo è e riguarda la possibilità di sostituire il manto di una copertura del tetto con una nuova e questo per vari motivi.

Infatti può capitare che ad un certo punto il tetto risulta essere troppo danneggiato e i motivi possono essere tanti che hanno portato a questo tipo di situazione e anche l'usura del tempo visto che poi un tetto ci difende dagli agenti atmosferici anche violenti o comunque bisogna prendere questa decisione quando ci si rende conto che lo stesso non può più svolgere la sua in funzione di proteggerci contro gli eventi atmosferici di cui dicevamo prima.

Quello che è certo è che non possiamo affidare un intervento così delicato che ha tante ripercussioni, che vedremo all'interno dell'articolo, a delle persone inesperte che magari sono semplicemente brave a pubblicizzarsi e a fare delle offerte che sembrano convenienti, ma poi sono offerte ingannevoli semplicemente perché non sono persone preparate a poter fare questo tipo di servizio nella maniera più professionale.

Infatti per poter eseguire questo tipo di intervento di rifacimento del tetto bisogna conoscere tutti i materiali di copertura, e poi bisogna anche saperli fare questi lavori di muratura e quindi lavori anche di isolamento termico e di lattoneria e soprattutto bisogna avere le competenze per poter fare un'analisi e per poter fare una valutazione molto precisa e attenta dello stato della copertura esistente in modo da poter capire che tipo di soluzione può essere quella più adeguata.

Teniamo anche presente che un intervento del genere può essere utile non soltanto quando la copertura ormai è in uno stato di usura e deterioramento troppo esteso e quindi non si può più riparare, ma magari bisogna ripristinare questo tetto se si sono fatte delle modifiche all'edificio che riguardano aggiungere una mansarda oppure una tettoia.

Ma può anche darsi che siamo costretti come già accennavamo a prendere in considerazione questo intervento perché ci sono stati degli eventi atmosferici avversi e pensiamo a questi uragani o questi venti così forti o alla neve che 'hanno reso questa copertura poco sicura e non più affidabile.

Bisogna affidarsi a degli esperti nel settore che ci danno tutte le garanzie del caso prima dell'intervento di rifacimento del tetto

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte bisogna affidarsi solo a degli esperti nel settore che appunto sappiamo ci daranno delle garanzie sul risultato finale e se anche le certezze non esistono magari siamo andati a guardare le recensioni di altri clienti su internet che sono rimasti soddisfatti dell'intervento che hanno ricevuto e quello ci ha convinto a scegliere un'azienda rispetto che un'altra, e quello tutti sappiamo che capita.

Per quanto riguarda il prezzo di questo intervento dipende da vari fattori e cioè dalla grandezza della superficie del tetto e dei materiali che si utilizzano, dallo stato e dalle condizioni di partenza di questo tetto e quindi si può andare da poche centinaia anche migliaia di euro.