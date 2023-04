Polizia locale, definiti i nuovi confini e le competenze dei comandi per la Circoscrizione 8

Nell’ambito di una ridistribuzione più funzionale e omogenea delle competenze del territorio della Circoscrizione 8, dal 2 maggio 2023, saranno rideterminati i confini operativi dei Comandi Territoriali, Sezioni VIII e IX della Polizia Locale.

La competenza territoriale del Comando Sezione IX, oltre a mantenere i confini già assegnati, si estenderà come segue:

- per il lato nord fino al corso Dante (lato numeri civici pari);

- per il lato ovest fino al confine ferrovia (Via A. L. Muratori);

- per il lato est fino al corso Galileo Galilei (Ponte Isabella e Viale Marinai d’Italia esclusi).

Pertanto, dal 2 maggio, per le pratiche di competenza della Polizia Locale (notificazioni, residenze, occupazioni di suolo pubblico, etc.) i cittadini residenti nel quadrilatero Galilei/Dante/Muratori/Bramante dovranno fare riferimento alla sede del Comando Sezione IX ubicata in via Giordano Bruno 148.

La competenza territoriale del Comando Sezione VIII manterrà gli attuali confini, a esclusione dei territori sopra indicati.