Consiglio comunale con discussione libera sulla festa dalla ricostruzione: Rorà invita i cittadini a partecipare

Rorà invita i cittadini a partecipare al Consiglio comunale di domani – martedì 23 dicembre – per contribuire al ‘diario collettivo’ che prenderà forma in occasione di un importante anniversario che verrà celebrato il prossimo anno. “Il 21 e 22 novembre 2026 e 9 gennaio 2027, ci saranno gli eventi legati all’ottantesimo anniversario della ricostruzione del Comune” annuncia il sindaco Claudia Bertinat.

Dal 1927 al 1946, il paese era stato accorpato al Comune di Luserna San Giovanni perdendo l’autonomia: “I festeggiamenti saranno occasione per ricostruire quel pezzo di storia e celebrare l’importanza di un’autonomia locale su un territorio montano ubicato in area marginale” aggiunge.

Sara Tourn, del Centro studi rorenghi e Giacomo Dotta, autore del libro sull’alpino Tourn, realizzeranno interviste e video interviste ai testimoni diretti e indiretti della ricostruzione del paese: “Invitiamo chi possieda testimonianze di quel periodo a farsi avanti per contribuire alla stesura di un ‘diario collettivo’” sottolinea Bertinat.

A termine del Consiglio comunale di domani, che inizierà alle 18, ci sarà un momento per la discussione libera sugli eventi da organizzare per il prossimo anno e per offrire la propria testimonianza.