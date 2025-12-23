A Natale nasce la “Campagna del Dono in sospeso”: Istituto Baricco e CPD insieme per educare alla solidarietà

Educare alla solidarietà, al valore del dono e alla condivisione: è questo l’obiettivo della Campagna del Dono in sospeso, il progetto nato dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Baricco e la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà, frutto di un percorso di partnership che dura da oltre tre anni.

L’iniziativa prende forma all’interno di una relazione consolidata tra scuola e terzo settore, fondata su inclusione, sensibilizzazione e attenzione ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Un legame fortemente voluto dalla dirigente scolastica dell’istituto Baricco la Prof.ssa Maria Antonietta Roma, che negli anni ha promosso progetti innovativi e inclusivi, coinvolgendo attivamente studenti, famiglie e comunità educante.

La Campagna del Dono in sospeso è stata lanciata in occasione della festa di Natale dell’istituto che si è tenuta nel pomeriggio di sabato 13 dicembre, uno dei tre grandi eventi annuali con cui la scuola si apre al territorio. Durante il pomeriggio, che ha coinvolto circa 1.200 studenti dei tre plessi scolastici – dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado – famiglie e bambini sono stati invitati a donare giochi in buono stato destinati a coetanei che, quest’anno, non avrebbero potuto ricevere un regalo sotto l’albero.

Il progetto non si è limitato a un semplice gesto di raccolta: nelle settimane precedenti l’evento, il tema del dono è stato affrontato e approfondito all’interno delle classi, permettendo ai bambini di arrivare all’iniziativa consapevoli e motivati. Il risultato è stato particolarmente significativo: 17 scatole di giocattoli, tra peluche, libri e giochi, raccolte grazie alla generosità delle famiglie.

La Campagna del Dono in sospeso è pensata come un percorso strutturato, capace di mettere in rete il terzo settore e anche le aziende per cui in questo contesto si è inserita la seconda tappa del progetto: un momento di volontariato aziendale e team building che ha coinvolto oltre 60 dipendenti dell’Innovation Center Intesa Sanpaolo, che ha scelto la CPD per il proprio scambio di auguri natalizi.

Infatti, nella giornata di mercoledì 17 dicembre i dipendenti si sono ritrovati negli spazi della CPD e hanno partecipato attivamente alla campagna, confezionando i doni raccolti dalla scuola, molti dei quali accompagnati da letterine e disegni realizzati dai bambini dell’istituto Baricco oltre a incontrare membri dello staff, testimonial, beneficiari e volontari della CPD e a mettersi nei panni degli altri attraverso le prove esperienziali della Città dell’Agenda della Disabilità.

Da lunedì 22 dicembre si entra nella fase finale della campagna: i regali vengono distribuiti fino a Natale ai bambini delle famiglie seguite dal Banco del Sorriso, che possono scegliere direttamente un dono sotto l’albero. Il Banco del Sorriso gestito in coprogettazione tra la CPD e la Fondazione ULAOP-CRT Onlus, nel 2025 ha seguito grazie a una rete di 62 enti oltre 4.000 famiglie con minori del territorio torinese.

La Campagna del Dono in sospeso però non si esaurisce con il Natale. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi e tornerà a maggio, in occasione della festa di fine anno scolastico, con l’apertura di una nuova raccolta dedicata al materiale scolastico in vista di settembre.

La Campagna del Dono in Sospeso è un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e territorio, che mette al centro i bambini e promuove una cultura del dono consapevole, continuativa e condivisa.