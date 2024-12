A Bobbio Pellice il bancomat potrebbe tornare in funzione a fine gennaio

Il bancomat di Bobbio Pellice potrebbe tornare in funzione entro la fine di gennaio. Questa è la previsione di Intesa Sanpaolo sul servizio che in un primo tempo la banca voleva sospendere ma che poi era stato garantito dopo la protesta dell’Amministrazione comunale e dei bobbiesi. Tuttavia, da ottobre, il bancomat era fuori servizio. “Nonostante la chiusura dello sportello bancario, Intesa Sanpaolo ha eccezionalmente mantenuto il servizio Atm per venire incontro alle esigenze della comunità locale. Il ripristino del bancomat è subordinato al completamento di lavori immobiliari e all’avvio di un servizio esternalizzato. Si prevede che tali attività saranno completate entro il 20 gennaio 2025, salvo imprevisti” dichiara la banca.