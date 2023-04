Bonifiche ambientali: come funzionano

Quando parliamo di bonifiche ambientali come facciamo noi all'interno di questo articolo stiamo parlando di un qualcosa assolutamente fondamentale di cui si occupano le varie agenzie investigative e i vari investigatori privati ed è un qualcosa di importante in ambito di sicurezza e tutela perché sono delle attività che servono per accertarsi della presenza eventuale di cimici e microspie all'interno di un qualsiasi locale.

E ad esempio noi potremmo avere il sospetto che c'è qualcuno che ci controlla magari un concorrente visto che siamo degli Imprenditori e questi dispositivi di sorveglianza illegale possono essere piazzate per esempio in una stanza all’albergo, nel nostro ufficio o nella casa e possono essere nascosti in oggetti comuni come può essere una lampada, un quadro, un orologio o una presa elettrica stiamo facendo solo degli esempi, perché chi vuole mettere queste microspie trova sempre dei modi innovativi da questo punto di vista.

Diciamo subito che questo processo di bonifica ambientale non è per niente un processo semplice e non è un qualcosa assolutamente da fare in autonomia,perché servono degli esperti nel settore come appunto degli investigatori privati che hanno tutti gli strumenti per ricercare questi dispositivi di sorveglianza e parliamo di strumenti che individuano segnali radio o altri segnali che in genere vengono emessi da queste cimici e microspie.

Praticamente quando andiamo a parlare con un investigatore privato per questo motivo ci spiegherà come farà a individuarli e poi a rimuoverli così da evitare intrusioni nella nostra privacy, e scoprire cose di noi che vogliamo tenere riservate.

Come diceva la pratica praticamente queste bonifiche ambientali di microspie e cimici, effettuate da da richieste di clienti che sospettino di essere oggetto di uno spionaggio illegale ed è un tipo di intervento che deve essere effettuato nella massima potenzialità è riservatezza agendo rispettando le leggi e i regolamenti locali che sono collegate alla privacy e alla sorveglianza tutte cose con un investigatore privato sa.

Non tutti si possono improvvisare a fare l’investigatore privato

Anche perché non è che ci si improvvisa a diventare investigatore privati perché bisogna In molti casi conseguire una laurea in scienze e tecniche delle investigazioni e poi bisogna fare un apprendistato per imparare i segreti sul campo con dei colleghi più anziani.

Per questo motivo dicevamo nel titolo di questa seconda parte che non ci si può improvvisare a diventare investigatori privati perché a parte la laurea e a parte l'apprendistato e tirocinio per esempio bisogna ricevere il permesso da parte del prefetto che attesta la nostra buona condotta e attesta il fatto che non abbiamo precedenti penali e quindi abbiamo la fedina penale pulita.

Ma soprattutto collegandoci l'argomento di cui dicevamo sopra per quanto riguarda la bonifica ambientale da microspie e cimici bisogna che lo affidiamo a persone serie che hanno una certa reputazione sul mercato e che magari hanno delle ottime recensioni su internet da parte di altri clienti e le recensioni non sono Oro colato, ma in qualche modo devono essere prese in considerazione in poche parole.