Lo scambio OPNX entra in funzione, lasciando Stacks (STX) e The Graph (GRT) in difficoltà nel competere con il dominio di TMS Network (TMSN)

OPNX Exchange, un nuovo operatore nel mercato degli scambi di criptovalute, è entrato recentemente in funzione, lasciando alcune monete affermate come Stacks (STX) e The Graph (GRT) in difficoltà nel competere con il dominio di TMS Network (TMSN).

Questo articolo esplorerà le ragioni della crescente popolarità di TMS Network (TMSN) e gli ultimi sviluppi di Stacks (STX) e The Graph (GRT).

Stacks (STX)

Stacks (STX) è una criptovaluta unica nel suo genere che opera sulla blockchain di Bitcoin. Utilizza un algoritmo di consenso chiamato Proof of Transfer (PoX) per consentire ai titolari di STX di guadagnare ricompense in Bitcoin bloccando i propri token. Questo approccio incentiva i titolari di STX a sostenere la sicurezza e la stabilità della rete Bitcoin, consentendo al contempo agli sviluppatori di costruire applicazioni decentralizzate e contratti intelligenti sulla base di Bitcoin.

Nonostante il recente aumento di valore del 54%, Stacks (STX) ha registrato un trend ribassista e attualmente viene scambiato a 0,9536 dollari, il 16% in meno rispetto al suo massimo di 7 giorni di 1,14 dollari. Tuttavia, il volume di scambi di Stacks (STX) è leggermente aumentato dello 0,70% nelle ultime 24 ore, e la sua analisi tecnica mostra segnali rialzisti.

Se Stacks (STX) non riesce a rompere il livello di resistenza di 0,96 dollari, il prezzo futuro del token è previsto intorno a 0,92 dollari. Nonostante ciò, Stacks (STX) rimane un progetto innovativo che mira a portare applicazioni decentralizzate e contratti intelligenti nella rete Bitcoin, il che potrebbe avere implicazioni significative per il futuro della tecnologia blockchain.

The Graph (GRT)

The Graph (GRT) è un popolare protocollo di indicizzazione e interrogazione decentralizzato che consente agli sviluppatori di creare applicazioni blockchain. Fornendo un metodo semplice ed efficiente per accedere ai dati di più blockchain, The Graph (GRT) consente agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate con facilità.

La mainnet di The Graph (GRT) è stata lanciata nel dicembre 2020 e da allora ha guadagnato una notevole trazione nell'ecosistema blockchain. Progetti di alto profilo come Uniswap, Aave e Compound hanno tutti abbracciato il protocollo, evidenziandone l'utilità e il potenziale di adozione diffusa.

Gli investitori sono ottimisti sulle prospettive future di The Graph (GRT), grazie al suo potenziale di crescita a lungo termine. Man mano che un maggior numero di sviluppatori si basa sul protocollo, si prevede un aumento della domanda di token The Graph (GRT), che dovrebbe far salire il prezzo del token. Nel complesso, l'approccio innovativo di The Graph (GRT) all'indicizzazione della blockchain e all'interrogazione dei dati l'ha posizionata come protagonista nello spazio delle applicazioni decentralizzate.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading decentralizzata costruita su Ethereum che mira a trasformare il trading tradizionale eliminando gli intermediari centralizzati. La piattaforma offre ai trader l'accesso a una varietà di classi di attività, tra cui azioni, cambi, criptovalute e CFD, con misure di sicurezza avanzate per proteggere le attività e le transazioni. TMS Network (TMSN) affronta diversi problemi legati al trading moderno, come la manipolazione dei prezzi, la lentezza delle transazioni, i costi elevati e la scarsa esperienza di trading.

Uno dei vantaggi più notevoli di TMS Network (TMSN) è rappresentato dalle sue caratteristiche di sicurezza all'avanguardia. TMS Network (TMSN) impiega la crittografia, portafogli multi-sig e controlli di sicurezza regolari per garantire la sicurezza delle attività e delle transazioni dei trader.

TMS Network (TMSN) offre inoltre ai trader l'accesso a risorse educative come video tutorial, webinar e guide per aiutarli a sviluppare le loro conoscenze e competenze. Ciò consente loro di prendere decisioni informate e di operare con fiducia, riducendo la curva di apprendimento e gli errori costosi che spesso frenano i trader.

Gli investitori sono ottimisti sul potenziale di TMS Network (TMSN) e sul suo ruolo nel futuro del trading decentralizzato. Man mano che la piattaforma continua ad attrarre utenti e ad espandere le sue offerte, si prevede che la domanda di token TMSN aumenti, facendo salire il prezzo della criptovaluta.

