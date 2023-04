Il 7 maggio la festa delle famiglie arcobaleno in difesa della diversità

Famiglie Arcobaleno Piemonte in collaborazione (con AgedoTorino, GenderLens, Rete Genitori Rainbow, Fondazione Porta Palazzo, Artemixia e Comitato Torino Pride) organizza in occasione della Festa delle Famiglie una giornata di attività per bambin* e familgie oltre a uno spazio pic nic al Giardino Pellegrino, per la giornata del 7 maggio 2022 dalle ore 11 alle 17.

La Festa delle Famiglie si inserisce negli eventi dell’International Family Equality Day. È promossa in tutta Europa da Nelfa e dalle associazioni di famiglie omogenitoriali, ove siano presenti. Il senso di riportare in ambito locale questa manifestazione è quello di rafforzare e ampliare le reti di tuttɜ noi con enti, altre associazioni, privati. E con la cosiddetta "società civile".

Ma è chiaramente una festa di TUTTE le Famiglie, o almeno noi desideriamo che sia così.

L’obiettivo della festa è celebrare la diversità e far sentire accolte dalla nostra comunità tutti i tipi di famiglie (siano esse con genitore unico, etero, LGBT+...ma anche famiglie adottanti, con bambini in affido, con genitori separati, di origine non italiana…). E’ anche un modo per far conoscere e apprezzare tutte queste diverse realtà a chi non ha occasione di incontrarci nella vita di tutti i giorni. Abbiamo quindi organizzato un grande pranzo al quale oltre a tuttɜ noi, si possa invitare amicɜ, compagnɜ di classe dɜ nostrɜ figliɜ, vicinɜ di casa, colleghɜ. Ci saranno varie attività (bolle di sapone giganti, etc) e anche delle letture per i più piccini.

Arrivando sull’onda della manifestazione del 28 Aprile e delle molte altre piazze organizzate da Famiglie Arcobaleno, quest’anno la nostra festa assumerà una connotazione più politica rispetto agli scorsi anni. Continuiamo a portare nella comunità le nostre storie e le nostre vite in modo che, i terribili attacchi che stiamo subendo dalla politica e le necessità dei nostri figli, non passino in secondo piano. Sempre per dare una forte connotazione politica all’evento di quest’anno, abbiamo optato per non chiedere il patrocinio del comune e organizzare un evento senza rappresentanti della politica locale.

Saranno presenti oltre alle associazioni organizzatrici, molti esponenti delle principali associazioni del territorio.