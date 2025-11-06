Torino balla al ritmo di Pezzali e Pinguini per le Nitto Atp Finals

Torino questa sera balla al ritmo di musica per le Nitto Atp Finals 2025. Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e di Max Pezzali all'Inalpi Arena dà ufficialmente il via al conto alla rovescia alla quinta edizione del torneo, in programma da domenica al 16 novembre.

Spalti gremiti

Gremiti da 13mila persone gli spalti del palazzetto per la serata, presentata da Max Giusti: "non si è mai visto un evento come questo. Torino ama il tennis ed il tennis ama Torino".

Match musicale

In attesa di vedere sfidarsi Sinner e Alcaraz, i due favoriti per la vittoria, questa sera il campo centrale ha accolto i doppisti italia - parte del Gruppo Peter Fleming - Andrea Vavassori e Simone Bolelli. "Torino - ha detto Vavassori - per me è la città del cuore: tornare qui per il secondo anno è bellissimo". "L'affetto da parte della gente - ha aggiunto Bolelli - è grandissimo: torno qua volentieri".

E dopo la coppia di tennisti, è iniziato il match musicale tra il gruppo ed il solista, pronti a fare vibrare il campo con le loro hit. Da un lato infatti c'erano i Pinguini e dall'altra Pezzali che, come nelle partite, hanno deciso che lato occupare con "testa" e "croce". Un "super tie-break" speciale, dove le emozioni hanno preso il posto dei punti.

I brani

Ad aprire simbolicamente la partita la band, con il brano "Giovani Wallabe". È toccato poi a Pezzali, che ha scaldato subito il pubblico con uno dei classici del suo repertorio, "Con un deca".