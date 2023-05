Asl To3, una campagna social e una app per l’igiene delle mani

Venerdì 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale per l’igiene delle mani, istituita dall’ Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare tutta la popolazione sull’importanza del tema, con lo scopo di prevenire la diffusione di malattie infettive. La pandemia da Covid19 ha reso evidente a tutti la centralità di questo gesto semplice ma non banale e che è sempre stato un importante atto di prevenzione contro la diffusione delle malattie infettive.

“Con un’igiene accurata delle mani – spiega Fabrizio Bert, direttore dell’Igiene ospedaliera e Governo delle infezioni correlate all’assistenza dell’Asl To3 e professore di Igiene generale e applicata e Vice-presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino – siamo in grado di prevenire circa il 30% delle infezioni correlate all’assistenza e, in un periodo come quello attuale che ci ha insegnato molto in termini di potenziale contagiosità di virus e batteri, ogni misura messa in atto per prevenire le epidemie è di fondamentale importanza. Molte infezioni come SARS-CoV 2 infatti possono essere trasmesse da persona a persona, per contatto diretto o per contatto indiretto con superfici oppure oggetti contaminati”.

L’Asl To3 in occasione della Giornata per l’Igiene delle mani 2023 ha messo in atto diverse iniziative, a partire dall’utilizzo di una app per l’ambiente clinico, una campagna social per la diffusione di una sempre più forte cultura della prevenzione e un concorso fotografico per i dipendenti dell’azienda sanitaria.

Una app per l’igiene delle mani in ambiente clinico

Si chiama Speedy Audit Hand Hygiene Audit è una app gratuita per il controllo dell'igiene delle mani che funziona su dispositivi mobili e consente di sondare e acquisire dati sulla conformità all’indicazione dell’igiene delle mani, il rispetto delle precauzioni aggiuntive e la conformità delle attrezzature di protezione, nel pieno rispetto della protezione dei dati e della privacy del personale sanitario.

È un nuovo strumento a disposizione della struttura di Igiene ospedaliera e governo delle infezioni correlate all’assistenza dell’Asl To3, che sarà utilizzata nei reparti ospedalieri e negli ambulatori del territorio, in occasione di sedute già di routine di Osservazione clinica, a cui partecipano abitualmente un medico in formazione specialistica in Igiene e medicina preventiva e una infermiera specialista in rischio infettivo.

Durante le osservazioni, gli specialisti raccoglieranno dati sulla conformità della pratica clinica ai 5 momenti indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità come cruciali per l’igiene delle mani in ambiente clinico: prima di toccare un paziente; prima di una procedura asettica; dopo il rischio/esposizione a un liquido biologico; dopo aver toccato un paziente; dopo aver toccato qualsiasi superficie nell’area del paziente. Scopo della rilevazione è individuare eventuali passaggi del processo di cura che sia necessario rimodulare.

La campagna social “Prevenire è un gesto semplice, come lavarsi le mani”

Per contribuire a diffondere una corretta cultura dell’igiene delle mani anche nella vita quotidiana, alcuni professionisti sanitari dell’Asl To3, impegnati quotidianamente in prima linea nella cura dei pazienti, si sono prestati come testimonial per favorire la promozione di una cultura della salute basata su evidenze scientifiche. Attilio La Brocca, direttore della medicina dell’ospedale di Susa, Marina Civita direttore del pronto soccorso di Pinerolo, Luisella Audisio direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie (Dipsa), Barbara Chiapusso del Dipsa di Pinerolo, lo stesso Fabrizio Bert, direttore dell’Igiene ribadiscono al pubblico l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la prevenzione delle infezioni.

Per la campagna FB #CampagnaIgieneManiAslto3.

Il concorso fotografico per dipendenti Asl To3

È stato bandito un concorso fotografico interno per i dipendenti del’Asl To3 sul tema dell’igiene delle mani, per sensibilizzare gli operatori sanitari e amministrativi. Le immagini saranno valutate da una giuria interna e i vincitori saranno annunciati il 15 maggio.

Le 10 fotografie finaliste verranno esposte in maniera anonima, con la sola indicazione del titolo dell'opera, all’ingresso dei presidi di Pinerolo, Rivoli e Susa dal 5 al 10 maggio e pubblicate sui canali social aziendali. Potranno essere votate sia dai dipendenti sia dai cittadini. Ciascuno potrà esprimere un solo voto. Per esprimere la propria preferenza si potrà votare online dal 5 al 10 maggio tramite il link dedicato.