Torino Film Festival, ma anche le "prime" al Regio e all'Astra: cosa fare a Torino fino a domenica 24 novembre

EVENTI

TORINO FILM FESTIVAL

Dal 22 al 30 novembre

È sicuramente un'edizione sotto il segno delle star di Hollywood quella del Torino Film Festival di Giulio Base. Dal 22 novembre al 30 novembre, proprio nell’anno in cui ricorrono i cento anni dalla nascita, del divo per eccellenza, Marlon Brando, cui il TFF dedica una retrospettiva, saranno ospiti a Torino nomi della scena internazionale. Dai già annunciati Ron Howard, Sharon Stone e Matthew Broderick, ai nuovi nomi come Billy Zane, Julia Ormond, Emmanuelle Béart, Rosario Dawson, Alec Baldwin, Vince Vaughn. Tra le eccellenze della cinematografia italiana, spiccano invece nomi come Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Michele Placido, Claudia Gerini, Giuseppe Battiston, Maurizio Nichetti, Donatella Finocchiaro. Madrina della manifestazione che inaugura il 22 novembre al Teatro Regio, sarà Cristiana Capotondi. Quest'anno si vede una riduzione dei titoli, che saranno 120 suddivisi nelle tre sezioni di concorso (lungometraggi, documentari e cortometraggi) e nelle tre sezioni non competitive (Fuori concorso, Zibaldone e Retrospettiva Marlon Brando) saranno sempre presentate o introdotte da registi o intrepreti, da testimoni diretti o da esponenti della cultura e critica cinematografica.

INFO: https://www.torinofilmfest.org/it/



NOTTE BIANCA E FESTIVAL 200 ANNI EGIZIO

Dal 20 al 22 novembre

Entrano nel vivo i festeggiamenti per il bicentenario del Museo Egizio con tre giorni di festival ad ingresso gratuito con un ricco programma di appuntamenti. Laboratori, speed lecture, performance e conferenze per celebrare tutti insieme questo importante momento in cui sarà possibile visitare anche i nuovi allestimenti di Galleria dei Re e della Cappella rupestre di Ellesyia, che verranno inaugurati mercoledì 20 novembre con la Notte bianca al Museo. Il 20 inaugureranno anche i due progetti di arte contemporanea appositamente pensati e realizzati per il Museo Egizio: Sguardi del museo, sguardi sul museo dell'artista Ali Cherri e quello dell'artista Sara Sallam The Sun Weeps for the Land and Calls From the Garden of Stones.

INFO: www.museoegizio.it

SILENT READING

Domenica 24 novembre dalle 11 alle 13

All’Nh Carlina, al via i Silent Reading. Un format di lettura in silenzio, nato per caso circa un anno fa a New York, perfetto per la dimensione domenicale del Carlina e che prevede una domenica al mese, dalle 11 alle 13. Le istruzioni per partecipare sono semplici: basta portare con sé il proprio libro cartaceo, prendere posto, spegnere il cellulare e cominciare a leggere. Dopo un’ora inizia la condivisione tra i partecipanti, si chiacchiera e ci si scambiano consigli: una seconda parte che al Carlina si arricchisce della “conduzione” di librai, scrittori, editori e di chi con la lettura e con la scrittura ci lavora. Il primo Silent reading è condotto da Gigi Raiola, libraio e socio della Libreria Luxemburg.

INFO: https://www.nh-collection.com/it/hotel/nh-collection-torino-piazza-carlina





CONCERTI

SANTI FRANCESI

Mercoledì 20 novembre ore 21

Mancano pochi giorni all’inizio del “CLUB TOUR 2024” dei SANTI FRANCESI che prenderà il via mercoledì 20 novembre dal Teatro della Concordia di Venaria Reale. Il tour sarà l’occasione per Mario Francese e Alessandro de Santi di proporre dal vivo anche i brani del loro ultimo ep dal titolo “Potrebbe Non Avere Peso” pubblicato l’8 novembre su etichetta Numero Uno/Sony Music Italy. L’indole live dei SANTI FRANCESI e dell’ep “POTREBBE NON AVERE PESO” avrà infatti il suo naturale sfogo sui palchi dei club più importanti di tutta Italia.

INFO: www.vivoconcerti.com

DISCOVERLAND

Giovedì 21 novembre ore 22

Continua il tour di Discoverland, il duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini che attraversando la penisola per presentare il nuovo album Ero, arrivano anche sul palco di Hiroshima Mon Amour, accompagnati dalla presenza straordinaria di Niccolò Fabi, come musicista aggiunto. “Ero” è il primo concept album di Discoverland interamente composto da canzoni inedite, pubblicato lo scorso 20 settembre: un lavoro di otto brani, tessuti con amore e maestria da Cortese e Angelini con la collaborazione di LEO PARI, amico e sostenitore di Discoverland fin dall’inizio, e la partecipazione di Niccolò Fabi, penna, musicista e voce nei brani “Gange”, “Terza Età”, e “Karmatango”.

INFO: www.mailticket.it

QUARTETTO ESMÉ

Mercoledì 20 novembre ore 20.30

Dalla pop music alle serie tv, dai cosmetici ai trend di moda, la Corea del Sud nell’ultimo decennio ha lanciato tendenze a livello internazionale, facendo parlare l’Occidente di una vera e propria Korean wave. Il fenomeno ha contagiato largamente anche la musica classica, dove i musicisti orientali – e coreani in particolare – continuano a imporsi nei maggiori concorsi e sui palcoscenici internazionali. La loro pacifica “invasione” è sostenuta da doti personali, impegno instancabile e solidi studi nella “vecchia” Europa, come accade per il Quartetto Esmé, fondato nel 2016 da quattro giovani musiciste coreane che hanno studiato a Colonia, Lubecca e Hannover. Il concerto di Torino sarà la loro unica data italiana per la stagione 2024-2025 e l’Unione Musicale è felice di essersela accaparrata visto il successo del concerto del 2022, in cui il Quartetto Esmé aveva entusiasmato il pubblico torinese con l’espressività e l'eccellente senso di equilibrio che rendono irresistibili le loro esecuzioni.

INFO: www.unionemusicale.it

THOM CACHON

Giovedì 21 novembre ore 21.30

Americana autentica è la musica di questo cowboy dai modi gentili e dalla voce profonda e vissuta, uomo d’altri tempi, attualmente considerato uno dei più interessanti cantautori della nuova generazione americana nonché attore cinematografico plaudito dalla critica (“The 5 Outlaws”, “Frontieres”, “Wild West Chronicles” e “Ghost Town”). Musicalmente è figlio di Bob Dylan, Townes Van Zandt, John Prine e Bruce Springsteen, il suo stile narrativo è influenzato da Kris Kristofferson e Steve Earle tra gli altri, come dalla storia sua e della sua straordinaria famiglia. Nella vita è una guida a cavallo sulle montagne del Colorado e del New Mexico, è nipote di un membro della ‘posse’ che stanò e catturò Billy the Kid nonché cugino del fu due volte campione del mondo di pugilato Bobby. Meritatissime le due copertine che la rivista Buscadero gli ha dedicato negli anni, torna sul nostro palco accompagnato da Paolo Ercoli al dobro, pedal steel e mandolino e da Rino Garzia al contrabbasso, per raccontarci la vera frontiera americana, di ieri - il selvaggio West - e di oggi: quella tra gli Stati Uniti e il Messico, tra il futuro e la memoria, la speranza e le radici.

INFO: www.folkclub.it



STABAT MATER

Venerdì 22 novembre ore 20.30

La collaborazione tra il Voxonus Festival e la stagione musicale “I Concerti di Santa Pelagia” prosegue con il concerto di Valeria La Grotta (soprano), Ilaria Ribezzi (mezzosoprano) e il Voxonus Ensemble per l’esecuzione dello “Stabat Mater”. La celebre opera di Pergolesi, scritta nel 1736, è una pietra miliare del genere sacro. Lo è per la sua straordinaria composizione e la profonda spiritualità che trasmette. Composta nei suoi ultimi mesi di vita, insieme a un Salvo Regina, quest'opera per soprano, contralto, archi e basso continuo è ammirata come una delle più sublimi della storia. La sequenza fu commissionata dalla confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo per la liturgia della Settimana Santa, in sostituzione di una precedente composizione di Alessandro Scarlatti. Secondo la leggenda, Pergolesi ne completò la stesura il giorno della sua morte, ipotesi sostenuta dalla scritta in calce Finis Laus Deo. Il Voxonus Festival presenta questa opera in una versione che mette in luce le voci e gli strumenti, prestando particolare attenzione alle sedi concertistiche tra cui spicca naturalmente il coro della Chiesa di Santa Pelagia a Torino.

INFO: tel. 0118178968; mail info@operamunificaistruzione.it





LIRICA E DANZA

LE NOZZE DI FIGARO

Dal 23 novembre al 1° dicembre. Orari: sabato 23 ore 19, domenica 24 ore 15, martedì 26 ore 15, giovedì 28 ore 19.30, venerdì 29 ore 19.30, sabato 30 ore 19.30, domenica 1 ore 15. Anteprima giovani giovedì 21 ore 19.30



In scena il capolavoro di Mozart e del suo librettista Da Ponte: una storia di intrighi, amori e soprattutto risate. Figaro e Susanna, servitori del Conte d’Almaviva, cercano di sventare i suoi piani per sedurre Susanna, alleandosi con la Contessa. Con colpi di scena e una critica sociale nascosta nella commedia, l’opera celebra il riscatto dei giovani, incarnato dalla ribellione di Figaro e dall’innocenza irrefrenabile del giovane Cherubino. L'allestimento è firmato dal regista spagnolo Emilio Sagi.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it

CONCEPT#3 & CERCARE LA BELLEZZA

Venerdì 22 novembre, ore 20.45



IN.CON.TRA propone una serata con le creazioni di EgriBiancoDanza, Balletto Teatro Torino e Guitare Actuelle. Un progetto che mira ad avvicinare le arti performative ai cittadini con un focus sui quartieri Crocetta e Aurora. Una produzione che indaga i temi del magnetismo, dell’attrazione e della resistenza che mette in scena due danzatori e una danzatrice che, esplorando la scena, si focalizzano sulle forze invisibili che influenzano le loro relazioni, interazioni e movimenti.

INFO: Fondazione Egri, via G.B. Vico 11, www.egribiancodanza.com



TEATRO

CAPITOLO DUE

Fino al 24 novembre. Orari: Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30, Mercoledì e Venerdì ore 20.45, Domenica ore 16



Massimiliano Civica dirige una delle più celebri commedie di Neil Simon, ambientata a New York e popolata da personaggi borghesi di mezza età, brillanti e arguti, che lottano contro un ritmo di vita che non gli appartiene. Scritto dopo la morte della moglie, questo testo inaugura il “secondo capitolo” nella vita e nell’arte di Simon, lo scrittore di maggior successo nella storia di Broadway, che diventerà un maestro nel raccontare storie dove i protagonisti dicono e fanno cose ridicole, in contrasto con la tristezza che provano.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555 - 800235333, www.teatrostabiletorino.it

I PARENTI TERRIBILI

Fino al 24 novembre. Orari: Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30; Mercoledì e Venerdì ore 20.45; domenica ore 16. Lunedì riposo



Considerata la più perfetta opera teatrale di Jean Cocteau, offre uno spaccato spietato della società e segna un cambiamento stilistico rispetto ai lavori precedenti: con questo testo l’autore rompe, almeno formalmente, col teatro di raffinata e astratta acrobazia intellettuale che sino allora aveva avuto in lui uno dei più fertili campioni, per accostarsi a un tipo di teatro molto più tradizionale, costruito secondo regole collaudate e codificate, care al teatro borghese. La regia è di Filippo Dini.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

ANIMALI SELVATICI

Fino a domenica 24 novembre. Orari: Martedì 19 e Venerdì 22 ore 21, Mercoledì 20 e Sabato 23 ore 19, Giovedì 21 novembre ore 20, Domenica 24 ore 17

Adattamento ispirato a "L’anitra selvatica" di Ibsen, che esplora la verità e la menzogna in una realtà sfocata, dove i personaggi si muovono come spettri. La tensione tra il domestico e il selvatico domina lo spettacolo, che racconta come il nostro rapporto con la verità riveli in modo immediato la nostra natura profonda. Una natura meno addomesticata, più segreta, selvatica, di quanto crederemmo.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, tel. 011.5634352, www.fondazionetpe.it

TRAGÙDIA – IL CANTO DI EDIPO

Fino al 24 novembre. Orari: da Martedì a Venerdì ore 20.45, Sabato ore 19.30, Domenica ore 16



Spettacolo liberamente ispirato alle opere di Sofocle e ai racconti del mito. Alessandro Serra, pluripremiato artista, sceglie il grecanico, lingua che ancora oggi risuona in un angolo remoto di quella che fu la Magna Grecia. La tragedia di Edipo è ambientata in una città ridotta al lumicino, arida, sterile, in decomposizione, dove Sofocle guida lo spettatore verso una luce interiore che si manifesterà a Colono, nel bosco sacro in cui Edipo verrà letteralmente assorbito dagli dei.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it

L'ULTIMA NOTTE DI DANTE

Fino a Giovedì 21 novembre. Orari: martedì 19 novembre ore 21, mercoledì ore 10 e 21, giovedì 21 novembre ore 10

Avvincente, colto e accessibile insieme, ecco un lavoro inedito che ci porta a vivere la notte più lunga dell’esistenza di Dante, notte che sarà anche l’ultima, in cui il poeta della Divina Commedia incontra tutte le donne della sua vita, quelle terrene e quelle evocate nel suo poema, comprendendo definitivamente che in ogni sua scelta si è sempre trattato di una questione d'amore. Il testo di Paolo Accossato debutta con una produzione Torino Spettacoli, per la regia di Stefano Fiorillo e l’interpretazione dei Germana Erba’s Talents con la partecipazione dei Beniamini Torino Spettacoli Stefano Fiorillo, Barbara Cinquatti e Vittoria Chiolero.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 0116615447/011.6618404, www.torinospettacoli.it

PEPPE BARRA

Mercoledì 20 novembre ore 20.30



Simbolo della cultura colta e popolare partenopea, Peppe Barra è in scena in occasione di suoi 80 anni, con uno spettacolo in cui sono protagonisti la versatilità interpretativa e l'energia travolgente di uno degli ultimi grandi maestri del canto e del teatro del Novecento italiano. Dalla contaminazione di brani della tradizione partenopea a composizioni più recenti di autori come Pino Daniele e Enzo Gragnaniello fino ad arrivare alle ultime canzoni contenute nel suo ultimo Cipria e caffè.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it LAPPONIA

Giovedì 21 e Venerdì 22 novembre ore 21, Sabato 23 ore 19.30 e Domenica 24 ore 16



Finlandia, tanta neve e una domanda campale: Babbo Natale esiste? È da qui che prende il via questa commedia campione di incassi e di risate in Spagna e in Sud America scritta da Marc Angelet e Cristina Clemente, che giunge finalmente in Italia per la prima volta interpretata da Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso. La versione italiana è di Pino Tierno, la regia di Ferdinando Ceriani. “Lapponia è una commedia dallo humour corrosivo e graffiante - spiega Ceriani - che porterà allo spettatore uno specchio deformante nel quale scoprirà qualcosa che lo riguarda molto da vicino”.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 0116615447/011.6618404 -www.torinospettacoli.it

IL FU MATTIA PASCAL

Giovedì 21 e Venerdì 22 novembre ore 20.45, Sabato 23 ore 19.30, Domenica 24 ore 15.30

Libero adattamento dall'opera di Luigi Pirandello a firma di Marco Tullio Giordana e Geppy Gleijeses. Un uomo, creduto e poi fintosi morto, quando “risuscita” s’accorge che non può essere riammesso nella società, nella famiglia, perché per la società, per la famiglia egli è morto davvero. Quale prova più scintillante del sentimento del contrario? Disonestà e purezza, vita-morte nel grande caleidoscopio della certezza sociale, che bolla come sicuro quello che non esiste e come inesistente quello che vive. E dentro una tessitura umoristica, elementi riflessivi e irrazionali sconvolgono quella quarta parete, che nel teatro come nel romanzo dovrebbe essere protezione d’impersonalità, come se l’autore stesso e il pubblico non esistessero.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it CLASSICA POP

Venerdì 22 e Sabato 23 novembre ore 21



"All by myself" è una canzone di Rachmaninov. "Le streghe" di Gabri Ponte danzano su Giuseppe Verdi. "Babe il maialino coraggioso" canta una melodia di Saint-Saens. In una girandola tra il serio e il faceto, Classica Pop guida alla scoperta della musica classica nascosta nella musica pop, tra aneddoti curiosi, rivelazioni stupefacenti e scoperte inaspettate. Sul palco, Luigi Orfeo, insieme ad Alberto Cipolla.

INFO: Casa Fools, via Bava 39, www.casafools.it SECONDO LEI

Domenica 24 novembre, ore 21



Col suo primo testo di prosa e la sua prima regia, Caterina Guzzanti affronta un tema universale e su cui il dibattito oggi è più aperto e vivo che mai. E' uno spettacolo sulla fragilità: un lungo, intimo, delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. Una prospettiva di parte, ma aperta e mai giudicante, che in modo perentorio pone al centro una profonda riflessione sulla giustezza della coppia a tutti i costi.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it





TUTTO DA RIDERE PANPERS

Martedì 19 novembre ore 20.30



Andrea Pisani e Luca Peracino tornano con il loro umorismo fresco e irriverente per una serata di risate e divertimento. Cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti, intelligenze artificiali: c’è chi ci vede l’apocalisse e chi invece l’occasione per ridere di un mondo sempre più grottesco. Il titolo dello spettacolo? Bodyscemi.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it KATIA FOLLESA e VALERIA GRACI

Venerdì 22 novembre ore 20.30, Sabato 23 novembre ore 18 Dopo più di dieci anni, con un’identità artistica maturata e sviluppata singolarmente, il duo Katia & Valeria - una delle coppie comiche più apprezzate e seguite in Italia - si ritrova in scena per riportare sul palco i personaggi più famosi come le "coatte" e "le miss", esibiti su programmi di successo come Zelig, ma anche per raccontare tutto quello che è successo da quando si sono lasciate, le donne che sono diventate, cosa le ha divise e come e perché si sono ritrovate. Tutto ovviamente alla loro maniera, fra confessioni imbarazzanti, rivelazioni inaspettate e colpi di scena.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it





PER RAGAZZI E FAMIGLIE

LA RAGAZZA DEI LUPI

Sabato 23 novembre e Domenica 24 novembre ore 16.30



Una storia di coraggio e avventura, ispirata all’omonimo romanzo di Katherine Rundell, vincitore del Premio Hans Christian Andersen nel 2017. In scena un’attrice e un attore ci conducono in una Russia dall’atmosfera incantata dove, tra boschi innevati e lande ghiacciate, Feo e sua madre raccolgono e curano i lupi abbandonati, rieducandoli al coraggio, alla caccia e alla lotta. Questa è la loro vita, finché un giorno l’equilibrio si spezza e tutto il mondo di Feo sembra crollare.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Corso Galileo Ferraris 266, Torino, tel. 011 19740280, www.casateatroragazzi.it





CINEMA

BRANDO'S TOUCH

Dal 22 al 30 novembre

In occasione del centenario della nascita di Marlon Brando, il Torino Film Festival, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, intende offrire, con la collaborazione di Gallerie d’Italia - Torino, museo di Intesa Sanpaolo, un’esperienza immersiva dedicata all’icona del cinema. Attraverso un suggestivo percorso fatto di suoni e immagini, i visitatori saranno trasportati nella vita e nella carriera di Brando, grazie a un sapiente lavoro di regia che valorizza materiale d’archivio di grande valore storico. I video, realizzati con fotografie provenienti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, costituito da più di sette milioni di scatti dagli anni ’30 ai ’90 del Novecento, affiancati da riviste d’epoca, offrono uno sguardo intimo sui momenti più iconici della vita dell’attore, soffermandosi sui dettagli del volto e sulla sua evoluzione nel tempo. Completano l’esperienza coinvolgenti e suggestivi estratti vocali di Brando, che permetteranno ai visitatori di immergersi nella potenza espressiva della sua voce e di riscoprire il carisma di una delle figure più influenti e rivoluzionarie nella storia del cinema.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/torino/mostre-e-iniziative/in-evidenza/2024/11/22/brando-s-touch-tff-torino-film-festival/



DUE O TRE COSE SUL TFF

Fino al 21 novembre

Con l’arrivo del prossimo Torino Film Festival, alla 42a edizione, l’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC), in sinergia con la manifestazione, ha deciso di ripercorrere la storia di questo importante festival riflettendo sul passato e sul presente del cinema a Torino. Nasce così Due o tre cose sul TFF, un ciclo di sette appuntamenti diffusi a ingresso libero, in programma dall’11 al 21 novembre. Proiezioni, workshop incontri, dibattiti – come il dialogo tra Giulio Base (direttore del TFF) e Davide Ferrario (presidente onorario AMNC) – condurranno il pubblico all’interno del festival, esplorandone i punti di forza e le peculiarità, ma anche lo stretto legame con il territorio cittadino.

INFO: www.amnc.it

SCHEGGE

Fino all’11 maggio

Al CineTeatro Baretti, secondo la formula ormai consolidata, la rassegna – organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte –proporrà nove appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema, articolati in altrettante matinées domenicali, sempre alle ore 11, che si concluderanno con un aperitivo offerto nel foyer del cinema. Come nelle precedenti edizioni, la nuova serie di incontri offre sguardi originali e inattesi su generi e autori di oggi e di ieri, movimenti storici e tendenze della settima arte attraverso viaggi tematici in cui vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione: non solo critici cinematografici, ma anche registi, storici, giornalisti, saggisti, scrittori.

INFO: www.aiacetorino.it

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio



Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it





MOSTRE