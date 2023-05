Certamente quando parliamo dei compro Rolex come facciamo noi all'interno di questo articolo parliamo di punti vendita che non sono certo sconosciuti al grande pubblico come non lo sono i Compro Oro

E anzi nell'ambito della compravendita di Rolex usati sono un punto di riferimento per moltissime persone,e in particolare per due categorie di persone alle quali faremo riferimento all'interno di questo articolo e cioè i collezionisti e gli appassionati che vogliono trovare un modello in particolare da una parte,”e quelle persone che hanno già uno di questi modelli della Rolex e per qualche motivo lo vogliono rivendere dopo che se lo sono fatti valutare

All'interno di questi punti vendita ci sono delle persone che hanno una certa esperienza nell'ambito di questi orologi di lusso e non è facile diventare esperti semplicemente perché ce ne stanno di tanti modelli e ce ne stanno di tante serie visto e considerato che parliamo di un'azienda svizzera che da più di 100 anni produce orologi uno più bello dell'altro, e quindi stare dietro a tutti non è facile

E questo lo sanno benissimo i collezionisti che menzionavamo che giustamente preferiscono andare a fare un giro e a parlare con queste persone che lavorano all'interno di questi punti vendita se hanno bisogno di trovare un modello particolare di orologio della Rolex piuttosto che rivolgersi a dei privati che non sappiamo nemmeno se ci stanno vendendo un Rolex falso

Ma soprattutto è una cosa che si spera comprendino le persone che invece hanno necessità o desiderio o bisogna assoluto di farsi valutare e rivendere il loro perché giustamente in questi casi affidarsi a dei privati sarebbe un grande rischio perché non essendo esperti in materia magari ci fanno un'offerta troppo al ribasso rispetto alla valutazione alla quotazione dell'orologio perché non conoscono bene il mercato, e soprattutto perché spesso sono in cattiva fede

A differenza delle persone che lavorano in questi punti vendita che conoscono la Rolex benissimo e sanno quali sono i modelli più appetibili dai collezionisti e i motivi per cui lo sono e questo fa la differenza poi nella valutazione finale che faranno del nostro modello

Dobbiamo farci fare tante valutazioni del nostro modello Rolex prima di rivenderlo

Naturalmente sono tanti i motivi che spingono una persona a decidere a un certo punto di rivendere il suo Rolex e magari non lo fa nemmeno con piacere ma lo fa per necessità, nel senso che possano essere delle persone che magari hanno avuto per regalo questo Rolex e ora vogliono rivenderlo a malincuore perché hanno bisogno di soldi in maniera molto rapida

Il problema in queste circostanze è il fattore tempo perché se lo fanno con una certa fretta è chiaro che nel primo compro Rolex della loro città dove vanno e che gli fa una valutazione loro la riterranno accettabile anche se non li convince appieno proprio per fare di fretta

se c'è invece un po' di tempo da investire vorranno avere varie valutazioni per avere un metro di paragone per poi decidere con consapevolezza