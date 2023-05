App essenziali da avere sul proprio smartphone per i viaggi

Viaggiare è da sempre una delle passioni principali delle persone, una moda che non tramonterà mai. Con l’avvicinarsi della bella stagione e di conseguenza delle belle giornate, molte persone stanno iniziando a fantasticare o addirittura programmare i propri spostamenti, per trascorrere un periodo di relax al sole, alla scoperta di tradizioni e culture diverse, o semplicemente di un luogo più calmo e verde rispetto la propria città.

Fra le tantissime cose da valutare, come tragitti, luoghi da visitare, soste, e tutto un grande elenco di materiale da avere al seguito per le proprie esigenze, c’è anche una categoria di “oggetti virtuali” da tenere in considerazione, che sapranno sicuramente rivelarsi utili durante i nostri viaggi, siano essi organizzati, all’avventura, brevi o duraturi. Stiamo parlando delle tantissime app che possiamo scaricare comodamente sul nostro smartphone, molte delle quali a un prezzo davvero irrisorio o addirittura gratuitamente. Infatti dal navigatore, alle app per effettuare pagamenti senza bisogno di carte o contanti, il nostro smartphone e le sue app sapranno come rendere il nostro viaggio unico e sicuramente più confortevole.

App per la ristorazione

Partiamo col parlare della ristorazione. Molti locali al giorno d’oggi utilizzano un gestionale prenotazioni ristorante, applicazione che li aiuta appunto a gestire e raggiungere più clienti. Esistono anche app per ristorazione che aiutano il cliente in diversi modi, come ad esempio prenotare un tavolo senza dover necessariamente passare di persona nel locale, trovare ristoranti che offrono diverse specialità locali, controllando il loro menù nelle varie app, effettuare consegne in un luogo stabilito e davvero moltissime altre. Capirai anche da solo che avere queste app sul tuo dispositivo mobile, può aiutarti a scoprire le particolarità gastronomiche del luogo che stai esplorando, e risparmiare altro tempo che puoi impiegare in altri modi divertenti e costruttivi.

App per la navigazione

Viaggiare spesso significa visitare luoghi per la prima volta, e il rischio di perdersi e sprecare del tempo prezioso, mentre si cerca di raggiungere un luogo di interesse, è sempre dietro l’angolo. Per questo, avere sul proprio dispositivo smartphone un’app in grado di aiutarci nella navigazione, sarà di grandissimo aiuto. Nei vari store online di app per smartphone, possiamo trovarne diversi gratuiti, e molti di questi, oltre che aiutare l’utilizzatore nella navigazione, riescono a fornire dati molto interessanti come intensità di traffico, oppure i diversi luoghi di interesse vicino al luogo dove ci troviamo. Inoltre, molte città italiane e non, stanno diventando sempre più accessibili, grazie a diverse piattaforme che permettono anche a persone colpite da disabilità, di pianificare le proprie vacanze, con itinerari personalizzati.

App per migliorare e personalizzare foto

Oltre a eventuali souvenir, quello che una persona si porta dietro dai propri viaggi, sono esperienze e ricordi. Per questi ultimi, cosa meglio di una foto può mantenerli vivi e vividi nella nostra mente? Ogni smartphone è dotato di fotocamere sempre migliori, e assieme a esse, ovviamente sono presenti anche app per il loro utilizzo. Anche se di base queste app sono già di per sé abbastanza fornite di utility, esistono davvero innumerevoli altre, molte delle quali gratuite, che ci permetteranno di avere scatti ancora più suggestivi per i nostri ricordi, oltre che a diverse funzioni per modificarle, come le aggiunte di filtri, lo stabilizzatore di immagini per evitare che vengano mosse, e davvero tante altre, accessibili anche ai meno esperti di fotoritocco.

App di consigli

Queste app stanno prendendo sempre più piede negli smartphone dei viaggiatori, e il funzionamento è molto simile a quello di alcune app di navigazione, dove gli utenti in tempo reale, possono inserire dati relativi a eventi della viabilità. In questo caso, gli utenti scrivono tutti i posti da visitare o che hanno visitato in un dato luogo, dando il loro parere e descrivendo la loro esperienza, in modo da dare già un’idea generale alla viaggiatore, se quel posto è meritevole di attenzioni o meno. In questa app inoltre vengono anche consigliati percorsi da seguire in base ai giorni di viaggio disponibili.

Applicazioni di utile utilità

Oltre le principali app che abbiamo visto poco sopra, per goderci appieno il nostro viaggio, ne esistono ancora diverse altre. Fra queste, nella categoria comodità, abbiamo delle applicazioni che ci permettono di avere tutti i nostri documenti, in formato digitale sul nostro smartphone. Questo comporta che i documenti cartacei, possono rimanere comodamente nelle nostre camere di albergo e derivati, mentre esploriamo i dintorni, senza il rischio di perderli per strada. Altre app davvero utili, sono gli e wallet, app che permettono di effettuare pagamenti direttamente tramite il proprio smartphone, in qualsiasi valuta, senza l’obbligo di portarsi dietro denaro contante, oppure le nostre carte di credito o debito.

Un mondo nel palmo della mano

Lo smartphone e le app che lo popolano, ormai sono diventati sempre più strumenti indispensabili del nostro vivere, e i viaggi non fanno eccezione. Oltre quelle citate sopra, ti aspettano innumerevoli altre app che ti forniranno assistenza e comodità nei tuoi viaggi.