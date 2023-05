Giovedì nero, per Mirafiori: un pezzo mancante blocca la 500 elettrica, ma anche Maserati Levante è ferma per mancata fornitura

Giovedì nero, per Mirafiori. Si annuncia infatti un vasto stop, dovuto - in entrambi i casi - alla carenza di forniture e componenti. Si tratta, in particolare, del turno A per la 500 elettrica, il modello che sta soffiando con forza nelle vele della storica fabbrica Stellantis: l’azienda ha comunicato ai sindacati che, a causa della mancata

fornitura di un componente sul Modello 500bev, saranno costretti a fermarsi per la giornata del 25 maggio. Il turno B, invece, lavorerà regolarmente.





Stop in programma anche per il Maserati Levante, che vedrà gli operai in cassa integrazione a causa di una mancata fornitura.





La fermata di senza lavoro con recupero produttivo sul modello 500