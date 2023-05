Finpiemonte, approvato il bilancio 2022. Debutta il nuovo direttore generale Alparone

Il Presidente Cirio ha espresso "l’auspicio che la Società, finalmente integrata nella composizione del suo organo amministrativo e con un nuovo Direttore Generale - individuato in esito ad un’attenta e rigorosa procedura di selezione - possa fornire alla Regione Piemonte, oltre al tradizionale supporto in ambito finanziario, anche un sostegno mirato e specifico per la gestione dei Fondi Strutturali della Programmazione Comunitaria 2021-2027 e per i fondi PNRR che la Regione ha in gestione".